Araç Klimalarını 3 Kat Daha Etkili Soğutan Yöntem: Sürücülerin Çoğu Bilmiyor

Uzmanlara göre, araç klimasının daha verimli çalışması için yapılması gereken ilk şey düzenli kullanım. Haftada en az bir kez, 10 dakika süreyle en düşük sıcaklıkta ve en yüksek fan hızında "buğu çözme (defrost)" modunda çalıştırmak, sistemin içindeki nemi dışarı atarak hem kötü koku oluşumunu önlüyor hem de kompresörün sağlıklı kalmasını sağlıyor.