Araç Kiralamada Yeni Dönem: Kapış Kapış Gidiyor

Raporda, operasyonel araç kiralama sektörünün 2025’in ilk üç ayında, 2024 sonuna kıyasla yüzde 3,8 oranında daraldığı belirtildi. Bu dönemde sektörün toplam araç sayısı 242 bin 200’e gerilerken, sektörün toplam aktif büyüklüğü ise 292 milyar TL olarak hesaplandı.

Marka bazında ise Renault, yüzde 18,7 pazar payıyla Türkiye operasyonel araç kiralama pazarının zirvesinde yer almaya devam etti. Renault’yu yüzde 16,2 ile Fiat, yüzde 9,4 ile Toyota, yüzde 9 ile Volkswagen ve yüzde 8,4 ile Ford izledi.