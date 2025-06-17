Araç Kiralamada Yeni Dönem: Kapış Kapış Gidiyor
Araç kiralama sektörünün çatı kuruluşu Tüm Oto Kiralama ve Mobilite Kuruluşları Derneği (TOKKDER), 2025 yılının ilk çeyrek performansına dair önemli verileri kamuoyuyla paylaştı. NielsenIQ iş birliğiyle hazırlanan rapora göre, sektör araç sayısında ve filo büyüklüğünde küçülme yaşarken, elektrikli ve hibrit araçların payında yükseliş dikkat çekiyor.
Kaynak: Haber Merkezi
Raporda, operasyonel araç kiralama sektörünün 2025’in ilk üç ayında, 2024 sonuna kıyasla yüzde 3,8 oranında daraldığı belirtildi. Bu dönemde sektörün toplam araç sayısı 242 bin 200’e gerilerken, sektörün toplam aktif büyüklüğü ise 292 milyar TL olarak hesaplandı.
Marka bazında ise Renault, yüzde 18,7 pazar payıyla Türkiye operasyonel araç kiralama pazarının zirvesinde yer almaya devam etti. Renault’yu yüzde 16,2 ile Fiat, yüzde 9,4 ile Toyota, yüzde 9 ile Volkswagen ve yüzde 8,4 ile Ford izledi.
KOMPAKT VE KÜÇÜK SINIF MODELLER ZİRVEDE
Araç parkının yüzde 47’sini kompakt sınıf araçların oluşturduğu sektörde, küçük sınıf araçlar yüzde 31, üst-orta sınıf araçlar ise yüzde 10,1 pay aldı. 2018’den bu yana hafif ticari araçların filodaki payı da 2,9’dan 7,1’e yükseldi.
ELEKTRİKLİ VE HİBRİT ARAÇLAR ÖNDE
Sektörün araç parkında benzinli araçlar yüzde 60,7 ile en büyük paya sahip olurken, dizel araçların oranı yüzde 28,8’e geriledi. Elektrikli ve hibrit araçların filodaki payı ise yüzde 10,4’e yükseldi. Bu artış, sektörde sürdürülebilir ve çevreci araçlara yönelik eğilimin güçlendiğini gösteriyor.
SEDAN VE OTOMATİK VİTES TERCİH SEBEBİ
Araç gövde tipi tercihinde sedan modeller yüzde 44,3 ile liderliğini sürdürdü. Sedanları yüzde 25,3 ile hatchback, yüzde 21,6 ile SUV araçlar takip etti. Station wagon segmenti ise yüzde 0,9 pay aldı.
Araçların yüzde 81,9’u otomatik vitesli olurken, manuel vites tercih oranı yüzde 18,1’de kaldı.