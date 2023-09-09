Araç almak isteyenler dikkat: Sıfır ve ikinci el otomobilde yeni dönem

SIFIR OTOMOBİLDE 100 BİN LİRALIK İNDİRİM

Sıfır otomobillerde de bayilerin indirim kampanyası fiyatlara yansıdı. İndirimler aracın modeline ve fiyatına göre değişiyor. Fiyat arttıkça indirim miktarı da yükseliyor. Lüks segmentte indirim 100 bin liraları aşarken, daha düşük segmentlerdeki araçlarda indirim 30-60 bin TL bandında gerçekleşti.