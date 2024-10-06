Araç Alacakları Heyecanlandıran Gelişme: Dev İndirim Açıklandı Fiyatlar Dibe Çekildi
Araç almayı düşünenler için sevindirici haber otomobil markalarından geldi. Markalar peş peşe Ekim ayına özel dev indirimlerini açıkladı ve fiyatlar resmen dibe çekildi.
Kaynak: Ekonomim
Otomotiv dünyasında ekim ayı, markaların sene sonu hedeflerini yakalamak için düzenledikleri cazip kampanyalarla dolu. Birçok otomobil markası, stoklarını eritmek ve yeni modelleri showroomlara hazırlamak amacıyla fiyatlarda indirim ve çeşitli ödeme kolaylıkları sunuyor. Bu kampanyalar, özellikle araç sahibi olmayı düşünenler için oldukça önemli fırsatlar barındırıyor. İşte öne çıkan detaylar:
Otomotiv Markalarının Ekim Kampanyaları Ekim ayında araç almayı planlayanlar için çeşitli markalar hem sıfır araç fiyatlarında indirim yaptı hem de kredi ve ödeme koşullarında esneklik sağladı. Bu kampanyalarla birlikte, belirli modellerde büyük fırsatlar sunuluyor. İndirim oranları, araç tipine, markaya ve stok durumuna göre değişiklik gösterirken, bazı markalar uzun vadeli taksit seçenekleri ve düşük faizli kredi imkanlarıyla da dikkat çekiyor.
Kampanyalardan yararlanmak isteyenler, otomobil markalarının internet siteleri veya yetkili bayileri aracılığıyla detaylı bilgi alabilir. Her marka kendi kampanya koşullarını farklı şekilde belirlediği için, araç alacakların fiyatları ve ödeme koşullarını yakından incelemeleri faydalı olacaktır.
FİAT EKİM 2024 OTOMOBİL FİYAT LİSTESİ
YENİ EGEA SEDAN 2024
1.4 Fire 95 HP Easy Manuel Benzinli - 989.900 TL
1.4 Fire 95 HP GSR * Easy Manuel Benzinli - 1.029.900 TL
1.6 M.Jet 130 HP DCT Easy Otomatik Dizel - 1.325.900 TL
1.5 T4 Hibrit 130 HP AT Easy Otomatik Elektrikli - Benzinli - 1.457.900 TL
YENİ EGEA CROSS 2024
1.4 Fire 95 HP Street Manuel Benzinli - 1.072.900 TL
1.6 M.Jet 130 HP DCT GSR Traction* Street Otomatik Dizel - 1.431.900 TL
1.5 T4 Hibrit 130 HP AT Street Otomatik Elektrikli - Benzinli - 1.503.900 TL
TOPOLINO 2024 FİYATLAR
TOPOLİNO 6 kW/8 HP - 5.5kWh - 469.900 TL
TOPOLİNO PLUS 6 kW/8 HP - 5.5kWh - 499.900 TL
TOPOLİNO DOLCEVITA 6 kW/8 HP - 5.5kWh - 479.900 TL
YENİ CLIO FİYAT LİSTESİ
evolution 1.0 TCe x-tronic 90 hp 1.189.900 ₺
techno esprit alpine 1.0 TCe x-tronic 90hp 1.285.000 ₺
techno esprit alpine E-Tech full hybrid 145hp 1.665.000 ₺
MEGANE SEDAN FİYAT LİSTESİ
Touch 1.3 TCe EDC 140 bg 1.546.900 ₺
Touch 1.5 Blue dCi EDC 115 bg 1.700.000 ₺
Icon 1.3 TCe EDC 140 bg 1.628.900 ₺
Icon 1.5 Blue dCi EDC 115 bg 1.782.000 ₺
COROLLA CROSS FİYATLARI
1.8 Hybrid Flame e-CVT 2.063.500 TL 1.888.500 TL
1.8 Hybrid Flame X-Pack e-CVT 2.122.000 TL 1.941.000 TL
1.8 Hybrid Passion e-CVT 2.311.000 TL 2.135.000 TL
1.8 Hybrid Passion X-Pack e-CVT 2.471.000 TL 2.283.000 TL
1.8 Hybrid Passion X-Pack Siyah Tavan e-CVT 2.503.000 TL 2.313.000 TL
YARİS HYBRİD FİYAT LİSTESİ
1.5 Hybrid Flame e-CVT 1.539.500 TL 1.424.500 TL
1.5 Hybrid Passion X-Pack e-CVT 1.748.500 TL 1.617.500 TL
CHERY OMODA 5 PRO FİYAT LİSTESİ
OMODA 5 PRO Vision 1.650.000 TL
Intelligent 1.800.000 TL
Exceptional 1.925.000 TL
CHERY TİGGO PRO MAX FİYATLARI
TIGGO7 PRO MAX Intelligent 1.820.000 TL
Exceptional 1.980.000 TL
OPEL FİYAT LİSTESİ
1.2 75 HP Benzin MT5 Edition 1.075.900 TL
1.2 100 HP Benzin AT8 Edition GS 1.298.900 TL 1.358.900 TL
1.2 130 HP Benzin AT8 Ultimate 1.391.900 TL
ASTRA FİYAT LİSTESİ
1.2 130 HP Benzin AT8 Edition GS Ultimate 1.620.900 TL 1.746.900 TL 1.936.900 TL
MOKKA FİYATLARI 2024
1.2 130 HP Benzin AT8 Edition GS Ultimate 1.620.900 TL 1.746.900 TL 1.936.900 TL
CROSSLAND FİYAT LİSTESİ 2024
1.2 110 HP Benzin MT6 Essential 1.099.900 TL
1.2 130 HP Benzin AT6 Essential 1.434.900 TL
3. CERATO
Cerato indirim - 70.000 TL 40.000 TL
FORD FOCUS FİYAT LİSTESİ 2024
Hatchback, 1.0L EcoBoost 155PS, 7 İleri Otomatik, Benzin/Hibrit Yeni Active Stil 1.807.300 TL
Hatchback, 1.0L EcoBoost 155PS, 7 İleri Otomatik, Benzin/Hibrit Yeni Active X 1.874.600 TL
Hatchback, 1.5L EcoBlue 115PS, 8 İleri Otomatik, Dizel Active 1.543.200 TL
Hatchback, 1.5L EcoBlue 115PS, 8 İleri Otomatik, Dizel Yeni Active Stil 1.808.800 TL
Hatchback, 1.5L EcoBlue 115PS, 8 İleri Otomatik, Dizel Yeni Active X 1.876.100 TL
Sedan, 1.5L EcoBlue 115PS, 8 İleri Otomatik, Dizel Trend X 1.504.900 TL
Sedan, 1.5L EcoBlue 115PS, 8 İleri Otomatik, Dizel Titanium 1.603.300 TL
Sedan, 1.5L EcoBlue 115PS, 8 İleri Otomatik, Dizel Titanium X 1.620.600 TL
Sedan, 1.5L EcoBlue 115PS, 8 İleri Otomatik, Dizel Titanium Stil 1.605.000 TL
Sedan, 1.5L EcoBlue 115PS, 8 İleri Otomatik, Dizel Yeni Titanium Stil 1.620.200 TL
Sedan, 1.5L EcoBlue 115PS, 8 İleri Otomatik, Dizel Yeni Titanium X 1.826.700 TL
Station Wagon, 1.0L EcoBoost 155PS, 7 İleri Otomatik, Benzin/Hibrit Yeni Active X 1.897.000 TL
Station Wagon, 1.5L EcoBlue 115PS, 8 İleri Otomatik, Dizel Active X 1.623.700 TL
Station Wagon, 1.5L EcoBlue 115PS, 8 İleri Otomatik, Dizel Yeni Active Stil 1.831.200 TL
Station Wagon, 1.5L EcoBlue 115PS, 8 İleri Otomatik, Dizel Yeni Active X 1.898.500 TL
Station Wagon, 1.5L EcoBlue 115PS, 8 İleri Otomatik, Dizel Yeni Titanium X 1.862.600 TL
KUGA FİYAT LİSTESİ
SUV, 1.5L EcoBoost 186PS, 8 İleri Otomatik, Benzin Titanium 2.096.500 TL
SUV, 1.5L EcoBoost 186PS, 8 İleri Otomatik, Benzin ST-Line 2.330.100 TL
SUV, 1.5L EcoBoost 186PS, 8 İleri Otomatik, Benzin ST-Line X 2.446.900 TL
SUV, 1.5L EcoBoost 186PS, 8 İleri Otomatik, Benzin Titanium ST 2.038.100 TL
FABİA FİYAT LİSTESİ 2024
Škoda Fabia Premium 1.0 TSI 115 PS DSG ₺1.360.400
Škoda Fabia Monte Carlo 1.5 TSI ACT 150 PS DSG ₺1.600.400
OCTAVİA FİYATLARI 2024
Yeni Škoda Octavia Elite 1.5 TSI mHEV 150 PS DSG ₺1.800.400
Yeni Škoda Octavia Premium 1.5 TSI mHEV 115 PS DSG ₺1.910.400
Yeni Škoda Octavia Premium 1.5 TSI mHEV 150 PS DSG ₺2.010.400
HYUNDAI EKİM KAMPANYASI
1. Hyundai i10, 920.000 TL’den başlayan fiyatlarla.
2. Hyundai i20, 979.000 TL’den başlayan fiyatlarla.
3. Hyundai ELANTRA, 60.000 TL’ye varan indirim.
4. Hyundai BAYON, 1.099.000 TL’den başlayan fiyatlarla.
5. Hyundai KONA, 1.845.000 TL’den başlayan fiyatlarla.
6. KONA Elektrik, 1.554.950 TL’den başlayan fiyatlar ve 150.000 TL’ye 12 ay %0 faiz fırsatı.
7. Yeni TUCSON, 1.696.076 TL’den başlayan fiyatlarla.
8. IONIQ 5, 1.810.000 TL’den başlayan fiyatlarla ve 150.000 TL’ye 12 ay %0 faiz fırsatı.
9. IONIQ 6, 1.765.000 TL’den başlayan fiyatlarla ve 150.000 TL’ye 12 ay %0 faiz fırsatı.
10. Hyundai STARIA, 1.790.000 TL’den başlayan fiyatlarla.
11. Hyundai H-100, 950.000 TL’den başlayan fiyatlarla.
i10 FİYAT LİSTESİ 2024
1.2 MPI 79PS Jump + Nav. Benzin Manuel 960.000 TL 920.000 TL
1.2 MPI 79PS Jump + Nav. Benzin AMT 1.005.000 TL 965.000 TL
1.2 MPI 79PS Style + Nav. Benzin AMT 1.035.000 TL 995.000 TL
1.2 MPI 79PS Elite Çift Renk + Nav. Benzin AMT 1.102.000 TL 1.062.000 TL
i20 FİYAT LİSTESİ
1.2 MPI 79 PS Jump + Nav. Benzin Manuel 1.030.000 TL 979.000 TL
1.0 T-GDI 100 PS Jump + Nav. Benzin DCT 1.146.000 TL 1.101.000 TL
1.0 T-GDI 100 PS Style + Nav. Benzin DCT 1.265.000 TL 1.199.000 TL
1.0 T-GDI 100 PS Elite + Nav. Benzin DCT 1.361.000 TL 1.295.000 TL
YENİ BAYON FİYAT LİSTESİ
1.2 MPI 79 PS Jump Benzin Manuel 1.170.000 TL 1.099.000 TL
1.0 T-GDI 100 PS Jump Benzin DCT 1.284.000 TL 1.229.000 TL
1.0 T-GDI 100 PS Style Benzin DCT 1.360.000 TL 1.299.000 TL
1.0 T-GDI 100 PS Elite Benzin DCT 1.460.000 TL 1.399.000 TL
2024 TUCSON FİYATLARI
1.6 T-GDI Comfort 4X2 DCT Benzin DCT 1.734.076 TL 1.696.076 TL
1.6 T-GDI Prime Plus 4X2 DCT Benzin DCT 2.115.000 TL 2.115.000 TL
1.6 T-GDI Elite Plus 4X4 DCT Benzin DCT 2.465.000 TL 2.465.000 TL
1.6 CRDI Prime 4X2 DCT Dizel DCT 2.065.000 TL 2.065.000 TL
1.6 CRDI Elite 4X2 DCT Dizel DCT 2.315.000 TL 2.315.000 TL
1.6 CRDI Elite Plus 4X4 DCT Dizel DCT 2.555.000 TL 2.555.000 TL
JOGGER FİYATLARI 2024
Extreme Turbo ECO-G 100 bg 5 koltuklu 1.305.000 ₺
Extreme Turbo 110 bg 7 koltuklu 1.310.000 ₺
Extreme Turbo ECO-G 100 bg 7 koltuklu 1.335.000 ₺
Extreme HYBRID 140 bg Smart Multi-Mode Otomatik 7 koltuklu 1.599.000 ₺
YENİ PEUGEOT 2008 FİYAT LİSTESİ
208 ACTIVE PRIME 1.2 PureTech 100hp EAT8 1.324.500 TL
208 ALLURE 1.2 PureTech 130hp EAT8 1.419.000 TL
208 GT 1.2 PureTech 130hp EAT8 1.540.500 TL.