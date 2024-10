Araç Alacakları Heyecanlandıran Gelişme: Dev İndirim Açıklandı Fiyatlar Dibe Çekildi

i10 FİYAT LİSTESİ 2024

1.2 MPI 79PS Jump + Nav. Benzin Manuel 960.000 TL 920.000 TL

1.2 MPI 79PS Jump + Nav. Benzin AMT 1.005.000 TL 965.000 TL

1.2 MPI 79PS Style + Nav. Benzin AMT 1.035.000 TL 995.000 TL

1.2 MPI 79PS Elite Çift Renk + Nav. Benzin AMT 1.102.000 TL 1.062.000 TL

i20 FİYAT LİSTESİ

1.2 MPI 79 PS Jump + Nav. Benzin Manuel 1.030.000 TL 979.000 TL

1.0 T-GDI 100 PS Jump + Nav. Benzin DCT 1.146.000 TL 1.101.000 TL

1.0 T-GDI 100 PS Style + Nav. Benzin DCT 1.265.000 TL 1.199.000 TL

1.0 T-GDI 100 PS Elite + Nav. Benzin DCT 1.361.000 TL 1.295.000 TL

YENİ BAYON FİYAT LİSTESİ

1.2 MPI 79 PS Jump Benzin Manuel 1.170.000 TL 1.099.000 TL

1.0 T-GDI 100 PS Jump Benzin DCT 1.284.000 TL 1.229.000 TL

1.0 T-GDI 100 PS Style Benzin DCT 1.360.000 TL 1.299.000 TL

1.0 T-GDI 100 PS Elite Benzin DCT 1.460.000 TL 1.399.000 TL

2024 TUCSON FİYATLARI

1.6 T-GDI Comfort 4X2 DCT Benzin DCT 1.734.076 TL 1.696.076 TL

1.6 T-GDI Prime Plus 4X2 DCT Benzin DCT 2.115.000 TL 2.115.000 TL

1.6 T-GDI Elite Plus 4X4 DCT Benzin DCT 2.465.000 TL 2.465.000 TL

1.6 CRDI Prime 4X2 DCT Dizel DCT 2.065.000 TL 2.065.000 TL

1.6 CRDI Elite 4X2 DCT Dizel DCT 2.315.000 TL 2.315.000 TL

1.6 CRDI Elite Plus 4X4 DCT Dizel DCT 2.555.000 TL 2.555.000 TL

JOGGER FİYATLARI 2024

Extreme Turbo ECO-G 100 bg 5 koltuklu 1.305.000 ₺

Extreme Turbo 110 bg 7 koltuklu 1.310.000 ₺

Extreme Turbo ECO-G 100 bg 7 koltuklu 1.335.000 ₺

Extreme HYBRID 140 bg Smart Multi-Mode Otomatik 7 koltuklu 1.599.000 ₺

YENİ PEUGEOT 2008 FİYAT LİSTESİ

208 ACTIVE PRIME 1.2 PureTech 100hp EAT8 1.324.500 TL

208 ALLURE 1.2 PureTech 130hp EAT8 1.419.000 TL

208 GT 1.2 PureTech 130hp EAT8 1.540.500 TL.