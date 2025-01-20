Araç Alacaklar Havalara Uçacak! Bu 4 Araba Sadece 600 Bin Liraya Satılıyor
2025 yılı itibarıyla otomobil fiyatlarının tekrar yükselmesi beklenirken, araç almak isteyenler için zaman daralıyor. Ancak, ikinci el piyasasında bütçesi sınırlı olanlar ve yeni model bir araç almak isteyenler için bazı alternatifler hala mevcut.
Kaynak: Haber Merkezi
600 bin TL’lik bir bütçe ile hem teknolojik donanım açısından modern hem de yaş olarak genç araçlar satın almak mümkün. İşte 5 yaşından genç ve yeni teknolojiye sahip otomobiller...
600 BİN LİRAYA SATILAN 4 ARAÇ
Renault Clio (2019 Model ve Üzeri)
Motor Seçenekleri:
0.9 Benzin
1.0 TCe Benzin
1.0 SCe Benzin
Peugeot 301 (2018 Model ve Üzeri)
Motor Seçenekleri:
1.5 Dizel
1.2 Benzin
Citroën C-Elysée (2018 Model ve Üzeri)
Motor Seçenekleri:
1.5 Dizel
1.2 Benzin
Fiat Egea (2019 Model ve Üzeri)
Motor Seçenekleri:
1.4 Benzin
Araç fiyatlarının artması beklenen bu dönemde, ikinci el pazarında uygun bir seçim yapmak isteyenlerin bu alternatiflere yönelmesi öneriliyor. Söz konusu araçlar, hem ekonomik motor seçenekleriyle hem de yeni teknolojilere sahip olmalarıyla dikkat çekiyor.