Araç Alacaklar Dikkat! Otomotiv Devi 2 Modeli İçin Yüzde 50 Vergi Avantajını Duyurdu: 8 Model Yolda…
Otomotiv devi Audi, başlangıçta 2 modeli olmak üzere, bu yıl toplamda 10 yeni modelini piyasaya sürmeyi planlıyor.
Kaynak: Haber Merkezi
Elektrikli araç pazarındaki dalgalanmalar karşısında yeni bir strateji belirleyen Audi, 2025 yılı sonuna kadar 10 yeni plug-in hibrit modelini piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Markanın bu alandaki ilk hamlesi ise A3 ve A5 modelleri olacak. İşte yeni Audi hibrit modellerine dair tüm detaylar…
2025 SONUNA KADAR 10 YENİ MODEL PİYASAYA SÜRÜLECEK
Elektrikli otomobillere olan talebin yavaşlamasıyla birlikte Audi, plug-in hibrit (PHEV) teknolojisine büyük yatırım yapıyor. Audi CEO’su Gernot Döllner, “2025 yılı sonuna kadar 10 yeni plug-in hibrit modeli piyasaya süreceğiz. İlk modelimiz, Premium Platform Combustion (PPC) mimarisi üzerine inşa edilen A5 olacak” dedi.
ELEKTRİKLİ MENZİLİNDE REKORA KOŞUYOR
Yeni nesil Audi hibritleri, geliştirilmiş batarya teknolojisiyle dikkat çekiyor. Audi A3 Sportback PHEV, tamamen elektrik gücüyle 140 kilometreye kadar yol alabilecek. Daha büyük ve ağır modeller olan A5 ve Q5’in ise yaklaşık 100 kilometre sıfır emisyon menziline sahip olması bekleniyor.
2024 yılı içinde 70.000’den fazla plug-in hibrit satan Audi, yeni modelleriyle bu rakamı katlamayı hedefliyor. Markanın 2026 yılı sonuna kadar toplamda 20 yeni modeli piyasaya sürme planı bulunuyor.
İLK OLARAK AUDİ A5 GELECEK
Audi’nin bu yıl tanıtacağı A5 PHEV modeli, 2.0 litrelik dört silindirli benzinli motor ile şanzımana entegre elektrik motorunu birleştiriyor. İki farklı güç seçeneğiyle sunulacak araç, 300 ve 367 beygir gücüne sahip quattro dört tekerlekten çekiş sistemiyle satışa çıkacak.
Audi A3 ve A5’in CO2 emisyonlarının kilometre başına 25 gramın altında olacağı belirtilirken, bu durum vergi avantajı sağlayabilir.
TÜRKİYE’DE SATIŞA SUNULACAK MI?
Audi A3 PHEV, batarya kapasitesine bağlı olarak Türkiye’de yüzde 80 yerine yüzde 60 veya yüzde 30 ÖTV dilimine girebilir. Bu da modelin yüzde 20 ila yüzde 50 arasında vergi avantajına sahip olabileceği anlamına geliyor.
Ancak, Audi A3 PHEV’in Türkiye’de ne zaman satışa sunulacağına dair henüz resmi bir açıklama yapılmış değil.