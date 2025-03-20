Araç Alacaklar Dikkat! Otomotiv Devi 2 Modeli İçin Yüzde 50 Vergi Avantajını Duyurdu: 8 Model Yolda…

ELEKTRİKLİ MENZİLİNDE REKORA KOŞUYOR

Yeni nesil Audi hibritleri, geliştirilmiş batarya teknolojisiyle dikkat çekiyor. Audi A3 Sportback PHEV, tamamen elektrik gücüyle 140 kilometreye kadar yol alabilecek. Daha büyük ve ağır modeller olan A5 ve Q5’in ise yaklaşık 100 kilometre sıfır emisyon menziline sahip olması bekleniyor.

2024 yılı içinde 70.000’den fazla plug-in hibrit satan Audi, yeni modelleriyle bu rakamı katlamayı hedefliyor. Markanın 2026 yılı sonuna kadar toplamda 20 yeni modeli piyasaya sürme planı bulunuyor.

İLK OLARAK AUDİ A5 GELECEK

Audi’nin bu yıl tanıtacağı A5 PHEV modeli, 2.0 litrelik dört silindirli benzinli motor ile şanzımana entegre elektrik motorunu birleştiriyor. İki farklı güç seçeneğiyle sunulacak araç, 300 ve 367 beygir gücüne sahip quattro dört tekerlekten çekiş sistemiyle satışa çıkacak.

Audi A3 ve A5’in CO2 emisyonlarının kilometre başına 25 gramın altında olacağı belirtilirken, bu durum vergi avantajı sağlayabilir.