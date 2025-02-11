Arabada Sigara İçenlere Para Cezası Kesilecek: Yeni Dönem Başlıyor
Arabada sigara içen tiryakilere kötü haber geldi. Almanya, araba sürerken sigara içme alışkanlığına karşı önemli bir adım atmaya hazırlanıyor. Artık arabada sigara içenlere para cezası kesilecek.
Kaynak: Haber Merkezi
Birçok sigara tiryakisi direksiyon başında sigara içmeyi seviyor. Ancak uzmanlar bunun ağır cezaları olabileceği konusunda uyarıyor. Almanya, araç içinde sigara içme alışkanlığına karşı önemli bir adım atmaya hazırlanıyor. Özellikle çocukların ve hamile kadınların bulunduğu araçlarda sigara içilmesini yasaklayan yeni bir düzenleme yolda. Bu sayede hem pasif içiciliğin önüne geçilecek hem de trafik güvenliği artırılacak.
ARABADA SİGARA İÇENLERE PARA CEZASI KESİLECEK
Sigara içmek, sürücünün dikkatini dağıtarak kaza riskini artırıyor. Özellikle kül tablasını temizlemek, pencereyi açmak gibi hareketler, sürücünün gözünü yoldan ayırmasına neden olabiliyor. Yeni düzenlemeyle birlikte, araçta çocuk veya hamile kadın varken sigara içen sürücülere artık ağır cezalar verilecek.
Bu cezaların miktarı, eyaletlere göre 500 Euro (18 bin TL) ile 3.000 Euro (111 bin 341 TL) arasında değişecek. Yani, sürücüler bir sigara için binlerce Euro ceza ödemek durumunda kalacak.
SİGARAYI PENCEREDEN ATANLARA DA CEZA
Bu arada, yanan bir sigarayı pencereden dışarı atan herkes, eyalete bağlı olarak 100 Euro'ya kadar para cezası veya bir puan cezası riskiyle de karşı karşıya kalacak. Ayrıca trafikte yer alan araçlar da tehlikeye atılırsa 60 Euro'luk bir para cezası da ek olarak uygulanır.
Uzmanlar ayrıca, dumanla dolu bir araba, ikinci el piyasasında yeniden satıldığında ortalama 1.500 Euro değer kaybı yaşadığını belirtti.