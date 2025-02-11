Arabada Sigara İçenlere Para Cezası Kesilecek: Yeni Dönem Başlıyor

SİGARAYI PENCEREDEN ATANLARA DA CEZA

Bu arada, yanan bir sigarayı pencereden dışarı atan herkes, eyalete bağlı olarak 100 Euro'ya kadar para cezası veya bir puan cezası riskiyle de karşı karşıya kalacak. Ayrıca trafikte yer alan araçlar da tehlikeye atılırsa 60 Euro'luk bir para cezası da ek olarak uygulanır.

Uzmanlar ayrıca, dumanla dolu bir araba, ikinci el piyasasında yeniden satıldığında ortalama 1.500 Euro değer kaybı yaşadığını belirtti.