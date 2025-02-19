Araba Sahibi Olmak İsteyenlere Müjde! Taşıt Kredisi Faizleri Düştü: 250 Bin TL'nin Geri Ödemesi Değişti

TAŞIT KREDİSİ FAİZ ORANLARI DÜŞTÜ

Bankaların 19 Şubat 2025 itibarıyla sunduğu taşıt kredisi faiz oranları incelendiğinde, 250 bin TL finansman için faiz oranları yüzde 3,15 seviyesine kadar düştü. Ancak, vadeye bağlı olarak toplam geri ödeme maliyetleri değişiyor. 12 ay vadeli taşıt kredilerinde toplam finansman maliyeti yüzde 32 olurken, 48 ay vadede bu oran yüzde 130’a çıkıyor.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) verilerine göre, taşıt kredilerinde düşüş yaşanmaya devam ediyor. 31 Ocak haftasında 71,21 milyar TL olan toplam taşıt kredisi hacmi, 7 Şubat haftasında 70,25 milyar TL’ye geriledi.