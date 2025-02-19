Araba Sahibi Olmak İsteyenlere Müjde! Taşıt Kredisi Faizleri Düştü: 250 Bin TL'nin Geri Ödemesi Değişti
Otomobil almak isteyenler için sevindirici haber geldi. Taşıt kredisi faiz oranlarında düşüş devam ederken, 250 bin TL için faiz oranları yüzde 3,15 seviyesine kadar geriledi.
Kaynak: Türkiye Gazetesi
Son dönemde tüketici kredisi faizlerinde yaşanan düşüş eğilimi, taşıt kredilerine de yansıdı. Bankalar tarafından sunulan 36-48 ay vadeli taşıt kredisi faiz oranlarında gerileme sürüyor. Geçen haftaya göre yeni düşük seviyelere ulaşan oranlar, otomobil almak veya aracını yenilemek isteyenler için önemli bir fırsat sunuyor.
TAŞIT KREDİSİ FAİZ ORANLARI DÜŞTÜ
Bankaların 19 Şubat 2025 itibarıyla sunduğu taşıt kredisi faiz oranları incelendiğinde, 250 bin TL finansman için faiz oranları yüzde 3,15 seviyesine kadar düştü. Ancak, vadeye bağlı olarak toplam geri ödeme maliyetleri değişiyor. 12 ay vadeli taşıt kredilerinde toplam finansman maliyeti yüzde 32 olurken, 48 ay vadede bu oran yüzde 130’a çıkıyor.
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) verilerine göre, taşıt kredilerinde düşüş yaşanmaya devam ediyor. 31 Ocak haftasında 71,21 milyar TL olan toplam taşıt kredisi hacmi, 7 Şubat haftasında 70,25 milyar TL’ye geriledi.
Buna göre 250 bin TL kredi için, vadeye göre en düşük oranlar ve ödeme planları şu şekilde:
250 BİN TL FİNANSMAN/12 AY GERİ ÖDEME
Kuveyt Türk (Taşıt Finansmanı)
En Düşük Oran: %3,45 (Kâr Payı Oranı)
Aylık taksit: 27 bin 393 TL
Toplam geri ödeme: 330 bin 153 TL
250 BİN TL FİNANSMAN/24 AY GERİ ÖDEME
Kuveyt Türk (Taşıt Finansmanı)
En Düşük Oran: %3,45 (Kâr Payı Oranı)
Aylık taksit: 17 bin 220 TL
Toplam geri ödeme: 414 bin 740 TL
250 BİN TL FİNANSMAN/36 AY GERİ ÖDEME
Kuveyt Türk (Taşıt Finansmanı)
En Düşük Oran: %3,15 (Kâr Payı Oranı)
Aylık taksit: 13 bin 396 TL
Toplam geri ödeme: 483 bin 699 TL
250 BİN TL FİNANSMAN/48 AY GERİ ÖDEME
Kuveyt Türk (Taşıt Finansmanı)
En Düşük Oran: %3,15 (Kâr Payı Oranı)
Aylık taksit: 11 bin 983 TL
Toplam geri ödeme: 576 bin 624 TL