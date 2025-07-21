Araba Alacaklar İçin Kırmızı Alarm: ÖTV Zammı Piyasayı Karıştırdı! İkinci El Araçlarda Talep Patladı
ÖTV düzenlemesinin Meclis’ten geçmesiyle birlikte otomobil piyasasında hareketlilik başladı. Sıfır araç fiyatlarının artacağı beklentisi, ikinci el araçlara talebi artırdı. Araç alacaklar için taşıt kredisi faizleri ve ödeme planları yeniden gündeme geldi. İşte ikinci el araç almak isteyenler için taşıt kredisi seçenekleri...
Kaynak: Haber Merkezi
Otomotiv sektörünü doğrudan etkileyen yeni Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) düzenlemesi, Meclis’ten geçti. Kararın Resmi Gazete’de yayımlanmasıyla birlikte binek otomobillerde ÖTV oranları artık yüzde 80 ile yüzde 220 arasında değişecek. Bu artışın doğrudan sıfır araç fiyatlarına yansıması beklenirken, gözler ikinci el piyasasına çevrildi.
TALEP İKİNCİ ELE KAYABİLİR
Uzmanlar, artan sıfır araç fiyatlarının tüketiciyi daha uygun fiyatlı ikinci el araçlara yönelteceğini belirtiyor. Talepteki bu kayış, ikinci el piyasasında fiyatların yükselmesine neden olabilir. Araç almayı planlayanlar için bu süreçte kredi ihtiyacı da önemli hale geliyor.
400 BİN TL TAŞIT KREDİSİ ÇEKEN NE KADAR ÖDER?
Temmuz 2025 itibarıyla bankaların sunduğu ikinci el taşıt kredisi kampanyalarına göre, 400 bin TL kredi çeken bir tüketicinin 36 ay vadede ödeyeceği tutarlar şöyle:
Akbank (2. El Taşıt Kredisi)
Faiz Oranı: %3,25
Aylık Taksit: 21.819 TL
Toplam Geri Ödeme: 787.905 TL
Garanti BBVA (2. El Taşıt Kredisi)
Faiz Oranı: %3,79
Aylık Taksit: 23.948 TL
Toplam Geri Ödeme: 864.549 TL
İş Bankası (2. El Taşıt Kredisi)
Faiz Oranı: %3,79
Aylık Taksit: 23.948 TL
Toplam Geri Ödeme: 864.549 TL
Koçfinans (Taşıt Kredisi)
Faiz Oranı: %4,10
Aylık Taksit: 25.207 TL
Toplam Geri Ödeme: 909.901 TL
Ziraat Bankası (Taşıt Kredisi)
Faiz Oranı: %4,79
Aylık Taksit: 28.102 TL
Toplam Geri Ödeme: 1.014.093 TL
Halkbank (Taşıt Kredisi)
Faiz Oranı: %5,25
Aylık Taksit: 30.094 TL
Toplam Geri Ödeme: 1.085.829 TL