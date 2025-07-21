Araba Alacaklar İçin Kırmızı Alarm: ÖTV Zammı Piyasayı Karıştırdı! İkinci El Araçlarda Talep Patladı

TALEP İKİNCİ ELE KAYABİLİR

Uzmanlar, artan sıfır araç fiyatlarının tüketiciyi daha uygun fiyatlı ikinci el araçlara yönelteceğini belirtiyor. Talepteki bu kayış, ikinci el piyasasında fiyatların yükselmesine neden olabilir. Araç almayı planlayanlar için bu süreçte kredi ihtiyacı da önemli hale geliyor.