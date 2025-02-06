Apple'ın Hatası Pahalıya Patladı: Her Kullanıcısına 350 Dolar Ödeyecek
Teknoloji devi Apple, 2016 yılında piyasaya sürdüğü iPhone 7 ve 7 Plus modellerinde yaşanan kronik ses sorunları nedeniyle açılan davada, 35 milyon dolarlık tazminat ödemeyi kabul etti.
Kaynak: Haber Merkezi
"Loop disease" olarak adlandırılan bu teknik arıza, kullanıcıların telefon görüşmelerinde sesin gitmemesi, hoparlörlerin çalışmaması gibi ciddi sorunlarla karşılaşmasına neden oluyordu.
APPLE'DAN GERİ ADIM
Apple, yıllardır devam eden kullanıcı şikayetleri sonrası mahkemede geri adım atarak ödeme yapmayı kabul etti.
TAZMİNATLAR YATIRILMAYA BAŞLADI
Apple'a karşı açılan toplu dava, kullanıcıların lehine sonuçlandı ve mağdur olanlara 200 ila 350 dolar arasında değişen tazminatlar ödenmeye başlandı.
Mahkeme sürecinde Apple, hatayı kabul etmediğini belirtse de, tüketici mağduriyetini gidermek adına ödeme yapmayı kabul etti.
SADECE O KULLANICILAR PARA ALACAK
Dava ABD’de açıldığı için tazminat hakkı yalnızca ABD'deki ve dava sürecine dahil olan iPhone 7 ve 7 Plus kullanıcılarına verilecek.