Apple'dan Dev Adım! Böylesi Görülmedi, Fiyatını Duyan Hemen Alacak
Apple’ın yeni uygun fiyatlı modeli iPhone 16e’nin satış fiyatları belli oldu. Açıklanan fiyat listesine göre, cihazın en pahalı olduğu ülke Türkiye olurken, en uygun fiyatlı satışın yapıldığı ülke ABD oldu.
Kaynak: Haber Merkezi
Apple’ın yeni fiyat-performans modeli olarak tanıtılan iPhone 16e’nin 128 GB’lık versiyonu Türkiye’de 47 bin 999 TL’den satışa sunulacak. Güncel döviz kuru üzerinden hesaplandığında bu rakam 1.321,2 dolara denk geliyor. Türkiye, bu fiyatla dünyada en pahalı iPhone 16e’nin satıldığı ülke konumunda.
EN UCUZA SATILDIĞI ÜLKE ABD
Türkiye’yi 1.013,4 dolarlık satış fiyatıyla Brezilya takip ederken, Avrupa’da en pahalı iPhone 16e'yi satan ülke Norveç oldu. İskandinav ülkesinde cihazın fiyatı 809,1 dolar olarak belirlendi.
Öte yandan, iPhone 16e’nin en düşük fiyata satıldığı ülke ABD oldu. Cihaz, Apple’ın ana vatanında 599 dolardan satışa çıkacak. ABD’yi 619 dolarla Çin, 632 dolarla Kanada ve 635,6 dolarla Avustralya takip etti.
AVRUPA'DA EN PAHALI NORVEÇ, EN UCUZ İSVİÇRE
Avrupa ülkeleri arasında Norveç 809,1 dolarlık fiyatıyla zirvede yer alırken, onu 793,5 dolarla İsveç ve 781,1 dolarla Finlandiya izledi. Avrupa'da en ucuz iPhone 16e ise İsviçre'de 697,2 dolara satılacak.
Almanya’da 729 dolar, Belçika, Fransa ve Hollanda’da 749,8 dolar, İtalya ve İrlanda’da ise 760,2 dolar olarak belirlenen fiyatlar, Avrupa genelinde büyük farklılıklar gösterdi.
ASYA ÜLKELERİNDE FİYAT REKABETİ
Apple’ın yeni modeli Asya ülkelerinde nispeten daha uygun fiyatlarla satışa sunulacak. Çin’de 619 dolar fiyat etiketiyle piyasaya sürülecek olan iPhone 16e, Hong Kong’da 655,5 dolar, Japonya’da 663,6 dolar, Vietnam’da 665,5 dolar, Tayvan’da 668,4 dolar ve Malezya’da 677 dolardan satılacak.
Yeni model, Apple’ın uygun fiyatlı bir iPhone sunma hedefiyle geliştirdiği en modern cihazlardan biri olarak öne çıkıyor. iPhone 16e, çentikli ekran tasarımına sahip olurken, Face ID teknolojisiyle geliyor ve arka tarafta tek bir kamera bulunuyor.
Türkiye’de mart ayında satışa sunulması beklenen iPhone 16e, yüksek fiyatı nedeniyle Apple severler için pahalı bir seçenek olarak değerlendiriliyor.