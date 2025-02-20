Apple'dan Dev Adım! Böylesi Görülmedi, Fiyatını Duyan Hemen Alacak

ASYA ÜLKELERİNDE FİYAT REKABETİ

Apple’ın yeni modeli Asya ülkelerinde nispeten daha uygun fiyatlarla satışa sunulacak. Çin’de 619 dolar fiyat etiketiyle piyasaya sürülecek olan iPhone 16e, Hong Kong’da 655,5 dolar, Japonya’da 663,6 dolar, Vietnam’da 665,5 dolar, Tayvan’da 668,4 dolar ve Malezya’da 677 dolardan satılacak.

Yeni model, Apple’ın uygun fiyatlı bir iPhone sunma hedefiyle geliştirdiği en modern cihazlardan biri olarak öne çıkıyor. iPhone 16e, çentikli ekran tasarımına sahip olurken, Face ID teknolojisiyle geliyor ve arka tarafta tek bir kamera bulunuyor.

Türkiye’de mart ayında satışa sunulması beklenen iPhone 16e, yüksek fiyatı nedeniyle Apple severler için pahalı bir seçenek olarak değerlendiriliyor.