Apple Türkiye, üç gün içinde ikinci kez zam yaptı: İşte yeni fiyatlar!

Zam haberleri konusunda artık sınırları zorlamaya başlayan Apple Türkiye, geçtiğimiz pazartesi gerçekleşen WWDC 2023 konferansından sonra ürünlerinin fiyatlarını artırmıştı. Üstelik bu fiyat artışı, Apple'ın uzun süreden beri yaptığı ilk artış da değildi. Ondan önce şirket, hem geçtiğimiz ocak ayında hem de birkaç hafta önce ürünlerine zam yapmıştı.