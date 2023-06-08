Apple Türkiye, üç gün içinde ikinci kez zam yaptı: İşte yeni fiyatlar!
Apple Türkiye, iPhone cihazlar da dahil olmak üzere bir zam daha yaptı. En yüksek fiyat etiketine sahip iPhone 14 Pro Max 1 TB ise 67.999 TL'den 76.499 TL'ye çıktı.
Zam haberleri konusunda artık sınırları zorlamaya başlayan Apple Türkiye, geçtiğimiz pazartesi gerçekleşen WWDC 2023 konferansından sonra ürünlerinin fiyatlarını artırmıştı. Üstelik bu fiyat artışı, Apple'ın uzun süreden beri yaptığı ilk artış da değildi. Ondan önce şirket, hem geçtiğimiz ocak ayında hem de birkaç hafta önce ürünlerine zam yapmıştı.
Bugün Apple'ın yeni zam haberiyle güne başladık. Yeni zamma göre iPhone 14'ün 512 GB'lık en yüksek modelinin fiyatı 46.999 TL'den 52.999 TL'ye yükseldi.
iPhone 14 Plus'ın 128 GB'lık en düşük modeli 41.999 TL'den 46.999 TL'ye, 512 GB'lık en yüksek modeli ise 50.999 TL'den 57.499 TL'ye yükseldi.
iPhone 14 Pro modellerinde en düşük depolama alanı olan 128 GB'lık cihazın fiyatı 48.999 TL'den 54.999 TL'ye çıktı.