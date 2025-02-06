App Store ve Play Store'daki Bu Uygulamalar Ele Geçirildi: Bütün Paranızı Çekiyor

Kaspersky araştırmacıları, SparkCat adı verilen kötü amaçlı yazılımın Mart 2024’ten bu yana aktif olduğunu belirterek, kullanıcıları dikkatli olmaya çağırdı.

ZARARLI YAZILIM YAYILMAYA DEVAM EDİYOR

Araştırmacılar Dmitry Kalinin ve Sergey Puzan, zararlı yazılımın uygulamalara bir tedarik zinciri saldırısıyla mı yoksa geliştiricilerin kasıtlı bir müdahalesiyle mi bulaştığının henüz kesinleşmediğini ifade etti. Uzmanlara göre, bazı yemek sipariş ve yapay zeka uygulamaları SparkCat yazılımını barındırıyor ve masum gibi görünse de kullanıcılar için ciddi bir tehdit oluşturuyor.