Apartmanda Oturanlara Yeni Yasak Yürürlüğe Girdi: Tek Şikayet Yeter! Ev Sahibi ve Kiracılar Dikkat

KISIRLAŞTIRMA ZORUNLULUĞU

Evcil hayvan sahibi olmak isteyenlerin bir diğer yükümlülüğü de hayvanlarını kısırlaştırmak olacak. Bu karar, sokak hayvanı popülasyonunu kontrol altına almak ve hayvanların üreme sağlıklarını korumak amacıyla alındı.

SAHİPLENMELERE SINIRLAMA GELDİ

Pitbull, Dogo Argentino gibi tehlikeli olarak kabul edilen ırkların sahiplenilmesi için ise daha sıkı şartlar getirildi. Bu tür hayvanları sahiplenmek isteyenlerin, belirlenen kriterleri taşıması ve özel izin alması gerekecek.