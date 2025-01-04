Apartmanda Oturanlara Yeni Yasak Yürürlüğe Girdi: Tek Şikayet Yeter! Ev Sahibi ve Kiracılar Dikkat
Apartmanda oturan hem ev sahibi hem de kiracıları ilgilendiren flaş düzenleme Resmi Gazete'de yayımlandı. Hayvanların Korunması Hakkında Uygulama Yönetmeliği'ne göre evcil hayvan beslemek için bazı şartlar getirildi.
Kaynak: Haber Merkezi
Apartmanda oturan hem ev sahibi hem de kiracıları ilgilendiren flaş düzenleme Resmi Gazete'de yayımlandı. Evcil hayvan beslemek isteyen vatandaşlar için bazı şartlar getirildi. Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından hazırlanan yeni yönetmeliğe uyulmadığına dair tek bir şikayet gelmesi halinde ciddi yaptırımlar devreye sokulacak.
YAZILI İZİN ALINMASI GEREK
Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından hazırlanan Hayvanların Korunması Hakkında Uygulama Yönetmeliği'ne göre evlerinde kedi köpek gibi evcil hayvan beslemek isteyenler apartman yöneticisinden yazılı izin almak zorunda kalacak. Bu karar, komşular arasındaki olası sorunları önlemek ve hayvanların daha sağlıklı koşullarda yaşamalarını sağlamak amacıyla alındı.
KISIRLAŞTIRMA ZORUNLULUĞU
Evcil hayvan sahibi olmak isteyenlerin bir diğer yükümlülüğü de hayvanlarını kısırlaştırmak olacak. Bu karar, sokak hayvanı popülasyonunu kontrol altına almak ve hayvanların üreme sağlıklarını korumak amacıyla alındı.
SAHİPLENMELERE SINIRLAMA GELDİ
Pitbull, Dogo Argentino gibi tehlikeli olarak kabul edilen ırkların sahiplenilmesi için ise daha sıkı şartlar getirildi. Bu tür hayvanları sahiplenmek isteyenlerin, belirlenen kriterleri taşıması ve özel izin alması gerekecek.
3 YIL BOYUNCA YASAKLANACAK
Yönetmelik, bir yıl içinde birden fazla köpeğini kaybeden kişilerin 3 yıl boyunca köpek sahiplenmesini yasaklıyor. Bu karar, hayvanların sorumsuzca sahiplenilmesini engellemeyi amaçlıyor.
VATANDAŞLAR ELEŞTİRİYOR
Yeni yönetmeliğin amacı, evcil hayvanların daha iyi koşullarda yaşamalarını sağlamak, sokak hayvanı sorununu çözmek ve hayvan haklarını korumak. Ancak bazı hayvanseverler, bu düzenlemelerin bazı kısımlarını eleştirerek, evcil hayvan sahiplenmenin zorlaştırıldığını savunuyor.