Apartmanda Oturan Kiracı ve Ev Sahipleri Dikkat: İptal Ettirenin Faturası Yarı Yarıya Düşecek

Birçok apartman sakini, merkezi sıcak su sisteminin neden olduğu yüksek faturalarla karşı karşıya kalırken, bu durumun basit bir yöntemle çözülebileceği ortaya çıktı. Tüketici Birliği Genel Başkanı Mahmut Şahin, ortak kullanılan sıcak su sayaçlarının faturaları yükselten en büyük etkenlerden biri olduğunu belirterek, bu sayaçların ayrılması halinde ciddi bir tasarruf sağlanabileceğini söyledi.