Apartmanda Oturan Kiracı ve Ev Sahipleri Dikkat: İptal Ettirenin Faturası Yarı Yarıya Düşecek
Apartmanda oturan milyonlarca kiracı ve ev sahibini ilgilendiren haber geldi. Tüketici Birliği Genel Başkanı Mahmut Şahin, basit bir yöntemle faturaları yarı yarıya düşürmenin formülünü açıkladı.
Kaynak: Haber Merkezi
Birçok apartman sakini, merkezi sıcak su sisteminin neden olduğu yüksek faturalarla karşı karşıya kalırken, bu durumun basit bir yöntemle çözülebileceği ortaya çıktı. Tüketici Birliği Genel Başkanı Mahmut Şahin, ortak kullanılan sıcak su sayaçlarının faturaları yükselten en büyük etkenlerden biri olduğunu belirterek, bu sayaçların ayrılması halinde ciddi bir tasarruf sağlanabileceğini söyledi.
FATURALARI YARI YARIYA DÜŞÜRECEK YÖNTEM
Şahin’in açıklamalarına göre, tek bir sayaç üzerinden ölçülen sıcak su tüketimi, kademeli fiyatlandırma nedeniyle apartman sakinlerine beklenenden çok daha yüksek faturalar olarak yansıyor. Özellikle 30-40 daireli apartmanlarda su tüketimi üçüncü kademe üzerinden fiyatlandırıldığı için ödemeler artıyor. Ancak, dairelere ayrı sayaç takılması durumunda su tüketimi birinci kademeden hesaplanıyor ve faturalar yaklaşık üçte bir oranında düşüyor.
HER DAİREYE AYRI SAYAÇ TAKILMALI
Bu konuda apartman yönetimlerine önemli bir görev düştüğünü vurgulayan Şahin, yönetimlerin bulundukları şehirdeki su idaresine başvurarak ortak sıcak suyun daire bazında ölçülmesini talep edebileceğini ifade etti. Su idaresinin yapacağı inceleme sonrasında her daireye ayrı sayaç takılabiliyor ve böylece su tüketimi daha düşük kademe üzerinden hesaplanarak fatura yükü azalıyor.