Apartmanda Oturan Ev Sahibi ve Kiracılar Yandı: Yüzde 90 Zam Geliyor
Apartmanda yaşayan milyonlarca ev sahibi ve kiracıyı ilgilendiren kötü haber geldi. CHP Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz, 2025 Şubat ayından itibaren apartmanların ortak kullanım elektriğine yüzde 90 zam geleceğini iddia etti.
Kaynak: Haber Merkezi
CHP Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz, apartmanda yaşayan milyonlarca vatandaşa kötü haberi verdi. Resmi Gazete'de yayımlanan Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu'nu (EPDK) kaynak gösteren Yavuzyılmaz, apartmanların ortak kullanım alanlarında tüketilen elektriğe yüzde 90 oranında zam geleceğini iddia etti.
Yavuzyılmaz, sosyal medya platformu X'te yaptığı paylaşımda, bu zammın geçim derdi yaşayan milyonlarca vatandaşı olumsuz şekilde etkileyeceğini belirtti. Apartmanların ortak alanlarında kullanılan elektriğe de zam geleceğini tespit ettik diyen Yavuzyılmaz, "Aylık elektrik faturası 1.050 liranın üzerinde olan apartmanlar için yüzde 90 oranında zam uygulanacak" dedi.
"ZAMDAN 10 MİLYON KİŞİ ETKİLENECEK"
Yavuzyılmaz paylaşımında, "AK Parti’den yeni bir müjde daha! 2025 Şubat ayından itibaren apartmanların ortak kullanım elektriğine zam geliyor.
Bu zamdan 3 milyon hane, 10 milyon kişi doğrudan etkilenecek. AK Parti'nin elektrik zammıen az 10 milyon vatandaşı daha çarpacak" ifadelerini kullandı.
Yavuzyılmaz'ın iddiaları kamuoyunda geniş yankı bulurken, EPDK ve yetkililerin bu konuda nasıl bir açıklama yapacağı vatandaşlar tarafından merak ediliyor.