Apartmanda Oturan Ev Sahibi ve Kiracılar Yandı: Yüzde 90 Zam Geliyor

Bu zamdan 3 milyon hane, 10 milyon kişi doğrudan etkilenecek. AK Parti'nin elektrik zammıen az 10 milyon vatandaşı daha çarpacak" ifadelerini kullandı.

Yavuzyılmaz'ın iddiaları kamuoyunda geniş yankı bulurken, EPDK ve yetkililerin bu konuda nasıl bir açıklama yapacağı vatandaşlar tarafından merak ediliyor.