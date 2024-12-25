Apartmanda Oturan Ev Sahibi ve Kiracılar İçin Artık Zorunlu: 1 Ocak'ta Yürürlüğe Girecek
Apartmanda yaşayan ev sahibi ve kiracıları ilgilendiren flaş düzenleme Resmi Gazete'de yayımlandı. 1 Ocak 2025'ten itibaren oturduğu apartmanda gürültü yapanlara 11 bin 035 TL idari para cezası kesilecek.
Kaynak: AA
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, 2025 yılından itibaren çevre kirliliğine karşı daha sıkı önlemler alacağını duyurdu. Bakanlığın 2872 sayılı Çevre Kanunu uyarınca verilecek idari para cezalarına ilişkin tebliği, Resmi Gazete'de yayımlandı.
Buna göre, Çevre Kanunu'na aykırı davranan kişi ve kuruluşlara 2025 yılında verilecek para cezaları, yeniden değerleme oranı olan yüzde 43,93 artırıldı. Özellikle gürültü kirliliği konusunda önemli adımlar atılan yeni düzenlemeyle, hem vatandaşlar hem de işletmeler daha yüksek cezalarla karşılaşabilecek.
APARTMANDA OTURANLAR DİKKAT
Yeni yılda, evlerde standartların üzerinde gürültü yapan komşulara kesilecek ceza 11 bin 035 TL'ye yükseltildi. Ulaşım araçlarından kaynaklanan gürültü için ise 33 bin 326 TL, fabrikalar, şantiyeler ve eğlence mekanları için ise 334 bin 297 TL gibi yüksek cezalar kesilecek. Bu karar, özellikle şehir merkezlerinde yaşayan ve gürültüden şikayetçi olan vatandaşlar için sevindirici bir gelişme olarak değerlendiriliyor.
ATIK ARITMA ZORUNLU OLDU
Bakanlık, sadece gürültü kirliliğiyle mücadele etmekle kalmayıp, aynı zamanda atık yönetimi konusunda da önemli adımlar atıyor. Zorunlu olan atık, arıtma ve bertaraf tesislerini kurmayan işletmelere kesilecek ceza 1 milyon 671 bin 844 TL'ye çıkarıldı. Bu karar, çevreye verilen zararı en aza indirmek ve sürdürülebilir bir gelecek için önemli bir adım olarak görülüyor.