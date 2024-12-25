Apartmanda Oturan Ev Sahibi ve Kiracılar İçin Artık Zorunlu: 1 Ocak'ta Yürürlüğe Girecek

APARTMANDA OTURANLAR DİKKAT

Yeni yılda, evlerde standartların üzerinde gürültü yapan komşulara kesilecek ceza 11 bin 035 TL'ye yükseltildi. Ulaşım araçlarından kaynaklanan gürültü için ise 33 bin 326 TL, fabrikalar, şantiyeler ve eğlence mekanları için ise 334 bin 297 TL gibi yüksek cezalar kesilecek. Bu karar, özellikle şehir merkezlerinde yaşayan ve gürültüden şikayetçi olan vatandaşlar için sevindirici bir gelişme olarak değerlendiriliyor.