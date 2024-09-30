Aparmanda Oturanlar Dikkat: Artık Ödeme Zorunluluğu Kalktı
Yargıtay, apartmanda oturan hem ev sahibi hem de kiracıları ilgilendiren çok konuşulacak karara imza attı. Artık o parayı ödeme zorunluluğu kalktı.
Kaynak: İHA
Yargıtay, Menemen’deki bir apartmanda çatının yenilenmesiyle ilgili önemli bir karara imza attı. Çatı katında oturan bina yöneticisi, çatının yenilenmesi için bir firma ile anlaşma yapmış ancak kat maliklerinin bu yenileme bedelini ödememesi üzerine icra takibi başlattı. Bazı kat maliklerinin davanın reddi için mahkemeye başvurması üzerine, mahkeme davayı reddetti. Bu karar Yargıtay tarafından da onaylandı.
Yargıtay 20. Hukuk Dairesi’nin verdiği kararda, çatı yenileme bedelinin ödenmemesi nedeniyle başlatılan icra takibinin geçerli olduğuna dikkat çekildi. Kat Mülkiyeti Kanunu’nun 2071c maddesi gereği, çatı yapım bedelinin tüm kat maliklerinin onayıyla ödenmesi gerektiği vurgulandı. Ayrıca, çatı yapımının proje değişikliği gerektirdiği ve bu değişikliğin onayı için tüm kat maliklerinin muvafakatinin alınması gerektiği ifade edildi.
APARTMANDA OTURANLAR DİKKAT
Yargıtay, çatı yapım projesinin belediye tarafından onaylanmadığını ve proje dışı yapılan değişikliklerin maliyetinden, bu değişikliklere onay vermeyen kat maliklerinin sorumlu tutulamayacağını belirtti. Kararında hukuka aykırılık tespit etmeyen Yargıtay, mahkemenin çatı giderlerinin ödenmemesi yönündeki kararını da destekledi. Bu karar, apartman yönetimleri ve kat maliklerinin sorumlulukları açısından önemli bir emsal niteliği taşıyor.
Mahkeme kararı, bir apartman dairesinin sahibi tarafından yapılan çatı eklemesinin yasadışı olduğuna hükmetti. Kararda, ana taşınmazın mimari projesinde çatının yer almadığı belirtilerek, bu tür değişikliklerin kat maliklerinin oy birliğiyle onaylanması gerektiği vurgulandı.
Somut olayda, davacı tarafından kendi dairesini kapatacak şekilde yaptırılan çatı yapımının, proje değişikliği gerektirdiği ve kat maliklerinin oy birliği ile karar almadığı ifade edildi. Mahkeme, ana taşınmazın proje değişikliğinin, tüm kat maliklerinin muvafakati ve belediye onayı olmadan yapılamayacağına dikkat çekti.
Mahkeme, yasaya aykırı ve projede yer almayan şekilde gerçekleştirilen çatı yapımının maliyetinden, bu duruma onay vermeyen davalı tarafın sorumlu tutulamayacağına karar verdi. Sonuç olarak, mahkeme, yazılı kararında herhangi bir hatanın olmadığını belirterek, temyiz itirazlarının reddine ve kararın onanmasına oy birliğiyle hükmetti.