Aparmanda Oturanlar Dikkat: Artık Ödeme Zorunluluğu Kalktı

Yargıtay, Menemen’deki bir apartmanda çatının yenilenmesiyle ilgili önemli bir karara imza attı. Çatı katında oturan bina yöneticisi, çatının yenilenmesi için bir firma ile anlaşma yapmış ancak kat maliklerinin bu yenileme bedelini ödememesi üzerine icra takibi başlattı. Bazı kat maliklerinin davanın reddi için mahkemeye başvurması üzerine, mahkeme davayı reddetti. Bu karar Yargıtay tarafından da onaylandı.