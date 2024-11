Antikacılar Peşine Düştü, Tanesi Servet Değerinde: Evinde Bu CD'lerden Olanlar Yaşadı

BRUCE SPRİNGSTEEN - THE FUTURE OF ROCK 'N' ROLL

1988’de Japonya'da yayınlanan ve sadece promosyon amacıyla üretilen bu çift CD’lik set, Bruce Springsteen hayranları tarafından oldukça aranıyor. Geçmişte 1500 dolara alıcı bulan bu albüm, şimdi çok daha yüksek fiyatlarla satışa çıkabiliyor.

PRİNCE - MY NAME WAS PRİNCE

Prince’in 1993 yılında Japonya’da yayınladığı ve sadece 50 kopya üretilen albümü, koleksiyoncular arasında oldukça değerli bir parça olarak biliniyor. 2016’da hayatını kaybeden ünlü sanatçının bu albümünün kopyaları geçmişte 6500 dolara satılırken, günümüzde hala yüksek fiyatlarla alıcı bulabiliyor.

PARİS HİLTON - PARİS

Paris Hilton'un 2006 tarihli albümü, ünlü sokak sanatçısı Banksy'nin tasarladığı özel kapakla değer kazandı. Banksy'nin bu albüm kapağını kendi tasarladığı versiyonunu 500 kopya olarak İngiltere’deki mağazalara yerleştirmesiyle albümün değeri artmıştı. Şu anda, Banksy kapaklı albümler 10 bin doların üzerinde alıcı buluyor.