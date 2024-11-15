Antikacılar Peşine Düştü, Tanesi Servet Değerinde: Evinde Bu CD'lerden Olanlar Yaşadı
Geçmişte herkesin sahip olduğu CD’ler, günümüzde beklenmedik bir değer kazanmış durumda. Artık bazı nadir bulunan CD’ler, 10 bin dolara kadar alıcı bulabiliyor. Evinde bu tür değerli CD’lere sahip olanlar, adeta büyük bir kazanç elde ediyor.
Kaynak: Haber Merkezi
Bir dönemin popüler müzik CD’leri, günümüzde koleksiyoncular için adeta servet değerinde. Teknolojinin gelişmesiyle geride kalan ve artık neredeyse unutulmuş olan bu CD’ler, yıllar sonra büyük bir değer kazanarak müzikseverlerin radarına girdi. Artık eski müzik CD'lerine sahip olanlar, bu eşyaların beklenmedik şekilde yüksek fiyatlara alıcı bulduğunu görmekte.
Bazı eski albümler, özellikle nadir bulunan ve sınırlı sayıda üretilen CD’ler, koleksiyoncuların gözdesi haline geldi. İşte o CD’lerden bazıları...
BRUCE SPRİNGSTEEN - THE FUTURE OF ROCK 'N' ROLL
1988’de Japonya'da yayınlanan ve sadece promosyon amacıyla üretilen bu çift CD’lik set, Bruce Springsteen hayranları tarafından oldukça aranıyor. Geçmişte 1500 dolara alıcı bulan bu albüm, şimdi çok daha yüksek fiyatlarla satışa çıkabiliyor.
PRİNCE - MY NAME WAS PRİNCE
Prince’in 1993 yılında Japonya’da yayınladığı ve sadece 50 kopya üretilen albümü, koleksiyoncular arasında oldukça değerli bir parça olarak biliniyor. 2016’da hayatını kaybeden ünlü sanatçının bu albümünün kopyaları geçmişte 6500 dolara satılırken, günümüzde hala yüksek fiyatlarla alıcı bulabiliyor.
PARİS HİLTON - PARİS
Paris Hilton'un 2006 tarihli albümü, ünlü sokak sanatçısı Banksy'nin tasarladığı özel kapakla değer kazandı. Banksy'nin bu albüm kapağını kendi tasarladığı versiyonunu 500 kopya olarak İngiltere’deki mağazalara yerleştirmesiyle albümün değeri artmıştı. Şu anda, Banksy kapaklı albümler 10 bin doların üzerinde alıcı buluyor.
COLDPLAY - SAFETY
Coldplay’in sadece 150 adet basılan ve çok nadir bulunan albümü “Safety,” günümüzde 2 bin 600 dolara kadar satılabiliyor. Koleksiyoncular tarafından büyük ilgi gören bu CD, fiyatıyla dikkat çekiyor.
NİRVANA - PENNYROYAL TEA
1993'te yayımlanan ve Nirvana’nın “In Utero” albümünde yer alan “Pennyroyal Tea” adlı şarkının alternatif versiyonunu içeren bu single, Kurt Cobain’in trajik ölümünden sonra toplatılmıştı. Ancak hayatta kalan kopyalar koleksiyonculardan büyük talep görüyor ve bu CD, 2 bin 500 dolara kadar alıcı bulabiliyor.
MİCHAEL JACKSON - SMİLE
Michael Jackson'ın 1997 yılında yayımlanmayan ve orijinal kopyası son derece nadir bulunan “Smile” adlı single, koleksiyoncular tarafından büyük paralarla satın alınıyor. Şu anda bu albüm 2 bin 500 dolara kadar satılabiliyor.
Bu eski müzik CD’leri, geçmişin nostaljik anılarını taşıyan değerli koleksiyon parçalarına dönüşmüş durumda ve evinde bu CD’lere sahip olanlar, büyük bir kazanç elde etme fırsatını yakalıyor.