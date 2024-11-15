Antikacılar Peşine Düştü, Tanesi Servet Değerinde: Evinde Bu CD'lerden Olanlar Yaşadı

COLDPLAY - SAFETY

Coldplay’in sadece 150 adet basılan ve çok nadir bulunan albümü “Safety,” günümüzde 2 bin 600 dolara kadar satılabiliyor. Koleksiyoncular tarafından büyük ilgi gören bu CD, fiyatıyla dikkat çekiyor.

NİRVANA - PENNYROYAL TEA

1993'te yayımlanan ve Nirvana’nın “In Utero” albümünde yer alan “Pennyroyal Tea” adlı şarkının alternatif versiyonunu içeren bu single, Kurt Cobain’in trajik ölümünden sonra toplatılmıştı. Ancak hayatta kalan kopyalar koleksiyonculardan büyük talep görüyor ve bu CD, 2 bin 500 dolara kadar alıcı bulabiliyor.

MİCHAEL JACKSON - SMİLE

Michael Jackson'ın 1997 yılında yayımlanmayan ve orijinal kopyası son derece nadir bulunan “Smile” adlı single, koleksiyoncular tarafından büyük paralarla satın alınıyor. Şu anda bu albüm 2 bin 500 dolara kadar satılabiliyor.

Bu eski müzik CD’leri, geçmişin nostaljik anılarını taşıyan değerli koleksiyon parçalarına dönüşmüş durumda ve evinde bu CD’lere sahip olanlar, büyük bir kazanç elde etme fırsatını yakalıyor.