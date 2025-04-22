Anne Babaları Üzecek Haber: Ünlü Bebek Mağazası Zinciri Tüm Şubelerini Kapatıyor
Almanya'nın önde gelen bebek ürünleri zinciri Babymarkt.de, fiziksel mağazalarına veda etmeye hazırlanıyor. Marka, Walz şirketine devredilirken, yüzlerce çalışanın işsiz kalabileceği belirtildi.
Kaynak: Haber Merkezi
Artı49'un haberine göre, Almanya’da bebek ürünleri denince akla gelen markalardan biri olan Babymarkt.de, köklü bir değişim sürecine giriyor. Şirketin sahibi olan Tengelmann Grubu, Bochum merkezli bu markayı perakende sektörünün önemli isimlerinden Walz’a devrediyor. Bu gelişme, hem müşterileri hem de yaklaşık 400 çalışanı doğrudan etkileyecek.
MAĞAZALARI TEKER TEKER KAPANIYOR
Devir işlemi kapsamında ülke genelindeki tüm fiziksel Babymarkt mağazalarının kapatılması planlanıyor. Dortmund ve Duisburg’taki 3 mağazanın kapanmasıyla birlikte, müşteriler artık ürünleri mağazada görme, deneme ya da yüz yüze danışmanlık alma fırsatını kaybedecek. Özellikle çocuk arabaları, bebek mobilyaları ve kıyafetlerini mağazadan deneyimlemek isteyen ebeveynler, farklı satış noktalarına yönelmek zorunda kalacak.
ONLİNE SATIŞLAR DEVAM EDECEK
Babymarkt.de adı korunarak online satışlar sürdürülecek, ancak bu operasyon artık Walz tarafından yürütülecek. Yeni dönemde ürün yelpazesi, fiyatlandırma ve müşteri hizmetlerinin aynı standartta kalıp kalmayacağı ise henüz netleşmiş değil. Bu durum, özellikle sadık müşteriler açısından belirsizlik yaratıyor.
En büyük endişe ise yaklaşık 400 çalışanın durumuyla ilgili. Bochum’daki genel merkez, lojistik bölümleri ve kapanacak mağazalarda görev yapan personelin işlerini kaybetmesi bekleniyor. Devirle birlikte sadece marka el değiştirirken, çalışanlara yönelik herhangi bir iş garantisi sunulmuyor. Sendikalarla yürütülen görüşmelerde sosyal hakların korunması adına çözüm yolları aranıyor.
DÜŞEN DOĞUM ORANLARI DA ETKİLEDİ
Babymarkt’ın fiziksel mağazalardan çekilmesinin arkasında ekonomik nedenlerin yanı sıra demografik etkenler de yer alıyor. Almanya’da doğum oranlarının düşmesiyle birlikte, bebek ürünlerine olan talep son yıllarda ciddi şekilde azaldı. 2024 yılı itibarıyla doğum sayısı 677 bin olarak kaydedildi ve bu rakam son yılların en düşük seviyesi olarak kayda geçti.
Babymarkt.de müşterilerinin dikkatli olması gereken bazı önemli noktalar da var. Şirketin verdiği hediye çeklerinin bir an önce kullanılması tavsiye ediliyor. Devralma sürecinde, mevcut siparişler ve garanti kapsamındaki hizmetlerde aksama yaşanabileceği uyarısı yapılıyor. Bundeskartellamt’ın onayı tamamlanana kadar sistem mevcut haliyle çalışmaya devam edecek olsa da, geçiş sürecinin nasıl ilerleyeceği netlik kazanmış değil.