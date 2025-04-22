Anne Babaları Üzecek Haber: Ünlü Bebek Mağazası Zinciri Tüm Şubelerini Kapatıyor

ONLİNE SATIŞLAR DEVAM EDECEK

Babymarkt.de adı korunarak online satışlar sürdürülecek, ancak bu operasyon artık Walz tarafından yürütülecek. Yeni dönemde ürün yelpazesi, fiyatlandırma ve müşteri hizmetlerinin aynı standartta kalıp kalmayacağı ise henüz netleşmiş değil. Bu durum, özellikle sadık müşteriler açısından belirsizlik yaratıyor.

En büyük endişe ise yaklaşık 400 çalışanın durumuyla ilgili. Bochum’daki genel merkez, lojistik bölümleri ve kapanacak mağazalarda görev yapan personelin işlerini kaybetmesi bekleniyor. Devirle birlikte sadece marka el değiştirirken, çalışanlara yönelik herhangi bir iş garantisi sunulmuyor. Sendikalarla yürütülen görüşmelerde sosyal hakların korunması adına çözüm yolları aranıyor.