Anket sonuçları açıklandı: Seçmenler enflasyon rakamlarına ne diyor?
MetroPoll Araştırma, 2022 yılındaki enflasyon rakamlarına ilişkin yaptığı anketin sonuçlarını yayınladı. Sonuçlara göre, AKP'lilerin yüzde 35'i enflasyonun yüzde 170'in üzerinde olduğunu düşünüyor.
2022 yılı boyunca enflasyon rakamları yurttaşların belini bükerken; TÜİK'in açıkladığı rakamlar tepki çekti.
MetroPoll Araştırma parti seçmenlerinin 2022 yılı boyunca enflasyon rakamlarını nasıl değerlendirdiklerine ilişkin yaptığı açıklamanın sonuçlarını açıkladı.
Anket sonuçlarına göre, yurttaşların yüzde 47,5'i 2022 yılı enflasyonun yüzde 170 ve üzerinde olduğunu düşünüyor.
Yurttaşların yüzde 18'i enflasyon rakamının yüzde 170 olduğunu düşünürken; yüzde 24.2'lik oran ise enflasyonun yüzde 84 olduğunu belirtiyor.