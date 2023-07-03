Ankara'da maaş mesaisi başlıyor: Zam senaryosunda '7 bin lira' detayı
Milyonların gözü bugün Ankara’da olacak. Aylardır beklenen emekliye zam ile ve en düşük memur maaşı düzenlemesi konusu Kabine’de görüşülecek. 5 Temmuz’da açıklanacak Haziran ayı enflasyonu ile SGK ve Bağ-Kur emekli maaşı Temmuz zammı netleşecek.
Haziran ayı enflasyonu ile SGK, Bağ-Kur, memur emeklisi ile memur zammı için geri sayım başladı. 6 aylık enflasyon tahmini ile memur maaş zammı ile emekli zammı hesaplama tablosunda son rakamlar da şekillendi. Bayram dönüşü Meclis ikili düzenleme için adımlarına başlayacakken, bugün ise tüm gözler Kabine Toplantısı’nda olacak. Emekliye kademeli zam yapılacak. En düşük memur maaşı 22 bin TL seviyesine yükseltilecek. İşte emekli ve memur zammı için Ankara kulislerinde konuşulan o rakamlar ve yeni maaş tablosu…
HAZİRAN AYI ENFLASYON RAKAMLARI AÇIKLANIYOR
Emekli ve memur için heyecanlı bekleyiş iki gün sonra sona erecek. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ‘Enflasyon oranı Haziran 2023 ne olur?’ sorusuna 5 Temmuz saat 10.00’da yanıt verecek. Maaş artışlarında etkili olan Haziran ayı enflasyon verisi ile 6 aylık enflasyon ve enflasyon farkı da netleşecek.
SGK ve Bağ-Kur emeklisi için 5 aylık zam oranı yüzde 15,26 olarak açıklanmıştı. Memur ve memur emeklisi içinse yüzde 7,13’lük enflasyon farkı dahil 5 aylık oran yüzde 13,13 oldu. Ancak Merkez Bankası Haziran ayı Piyasa Katılımcıları Anketi'ne göre 6 aylık enflasyon tahmini 18,50 oldu. Memur ve memur emeklisi içinse enflasyon farkı, toplu sözleşme zammı dahil oran yüzde 16,31 olarak hesaplandı.
KABİNE BUGÜN TOPLANIYOR
Hükümet, bayram dönüşü yoğun maaş zammı mesaisine başlıyor. 7500 TL emekli aylığı üzerinde maaş alanlara kademeli zam düzenlemesi ile en düşük memur maaşının 22 bin TL seviyesine yükseltilmesi için çalışmalar bir süredir devam ediyordu. Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın ortaklaşa çalıştığı düzenlemelerin bu hafta çözüme kavuşturulması planlanıyor.