Ankara'da maaş mesaisi başlıyor: Zam senaryosunda '7 bin lira' detayı

Haziran ayı enflasyonu ile SGK, Bağ-Kur, memur emeklisi ile memur zammı için geri sayım başladı. 6 aylık enflasyon tahmini ile memur maaş zammı ile emekli zammı hesaplama tablosunda son rakamlar da şekillendi. Bayram dönüşü Meclis ikili düzenleme için adımlarına başlayacakken, bugün ise tüm gözler Kabine Toplantısı’nda olacak. Emekliye kademeli zam yapılacak. En düşük memur maaşı 22 bin TL seviyesine yükseltilecek. İşte emekli ve memur zammı için Ankara kulislerinde konuşulan o rakamlar ve yeni maaş tablosu…