Android ve iPhone Kullanıcıları Dikkat! Temmuz Ayına Kadar Resmen Ücretsiz Oldu

AŞAMA AŞAMA İLERLEYECEK

Starlink uydu bağlantısı ilk aşamada yalnızca SMS ve iMessage gibi mesajlaşma servislerini destekleyecek. Sesli arama ve mobil internet erişimi ise ilerleyen dönemlerde devreye alınacak. T-Mobile yetkilileri, bu hizmet için ek bir donanıma gerek olmadığını ve uyumlu akıllı telefonların otomatik olarak Starlink uydularına bağlanabileceğini belirtiyor.