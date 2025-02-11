Android ve iPhone Kullanıcıları Dikkat! Temmuz Ayına Kadar Resmen Ücretsiz Oldu
ABD’nin önde gelen mobil operatörlerinden T-Mobile, SpaceX’in uydu internet ağı Starlink ile dikkat çeken bir anlaşmaya imza attı.
Kaynak: Haber Merkezi
T-Mobile ve SpaceX’in iş birliğinin beraberinde iPhone ve Android kullanıcıları, uydu bağlantısı aracılığıyla dünyanın dört bir yanından internet erişimi sağlayabilecek. Üstelik Temmuz 2025’e kadar bu hizmet tamamen ücretsiz olacak.
FARKLI ABONELİK SEÇENEKLERİYLE SUNULACAK
İlk etapta yalnızca ABD’de geçerli olacak kampanyaya katılmak isteyen kullanıcılar, Starlink uydu bağlantısını destekleyen akıllı telefonlarıyla sisteme kaydolduklarında anında ücretsiz hizmetten faydalanabilecek. Ancak Temmuz 2025’ten sonra abonelik sisteminde iki farklı model devreye girecek.
TEMMUZ SONRASI ÜCRET TALEP EDİLECEK
T-Mobile müşterilerinin bir kısmı hizmeti ek ücret ödemeden kullanmaya devam ederken, diğerleri ise aylık 15 dolar karşılığında Starlink aboneliğini aktif hale getirebilecek. T-Mobile dışında farklı operatörleri tercih eden kullanıcılar ise bu hizmetten 20 dolar karşılığında yararlanabilecek.
AŞAMA AŞAMA İLERLEYECEK
Starlink uydu bağlantısı ilk aşamada yalnızca SMS ve iMessage gibi mesajlaşma servislerini destekleyecek. Sesli arama ve mobil internet erişimi ise ilerleyen dönemlerde devreye alınacak. T-Mobile yetkilileri, bu hizmet için ek bir donanıma gerek olmadığını ve uyumlu akıllı telefonların otomatik olarak Starlink uydularına bağlanabileceğini belirtiyor.