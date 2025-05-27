Android Kullanıcıları iOS'a Geçecek! 30 Haziran'dan İtibaren Bu Modeller Artık Kullanılamayacak

KULLANIMI KISITLI DEVAM EDECEK

LG telefonları tamamen işlevsiz kalmasa da, artık ana cihaz olarak kullanılmaları önerilmiyor. Yine de ev içerisinde saat kurmak, dijital kitap okumak ya da haber takibi yapmak gibi sınırlı işlevlerde işe yarayabilirler. Ayrıca, bozulmamış ve iyi durumda bir LG telefon, birkaç yıl içinde koleksiyon değeri taşıyan nostaljik bir teknoloji ürünü haline gelebilir. Bu durum, sadece LG için değil, destekten çıkan diğer teknoloji ürünleri için de geçerliliğini koruyor.