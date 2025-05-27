Android Kullanıcıları iOS'a Geçecek! 30 Haziran'dan İtibaren Bu Modeller Artık Kullanılamayacak
Güney Kore merkezli teknoloji şirketi LG, mobil kullanıcıları yakından ilgilendiren önemli bir adım atıyor.
Kaynak: Haber Merkezi
30 Haziran 2025 tarihi itibarıyla LG, akıllı telefonları için Android işletim sistemi güncellemeleri ve güvenlik yamaları sunan sunucularını tamamen kapatacak. Bu tarihten sonra LG markalı akıllı telefonlara hiçbir yazılım desteği sunulmayacak ve potansiyel güvenlik açıklarına karşı korumasız hale gelecekler.
4 YIL ÖNCE ÇEKİLME KARARI ALMIŞTI
Teknolojinin hızlı gelişimi, artık cihazların ömrünü yazılım desteğiyle sınırlı hale getiriyor. Donanım olarak sorunsuz çalışan birçok ürün, güncelleme almamaya başladıktan kısa süre sonra kullanım dışı kalabiliyor. Bu durum, LG’nin yıllar önce piyasaya sürdüğü telefonlar için de geçerli hale geldi. Mobil sektörde güçlü bir konum elde etmek için uzun yıllar çaba sarf eden LG, dört yıl önce bu yarıştan çekilme kararı almıştı. Ancak bugün hâlâ markanın sadık kullanıcıları cihazlarını severek kullanıyor. Peki bu cihazlar bundan sonra ne olacak?
BİR DÖNEMİN DEVİ YOK OLUYOR
1947 yılında kurulan LG, özellikle ev elektroniği alanında dünyaca tanınan bir marka haline geldi. Şirket, zamanında mobil telefon pazarında da etkili bir rol üstlenmişti. LG, son akıllı telefon modellerini piyasaya sürerken, kullanıcılarına minimum üç yıl boyunca Android güncellemeleri sunma sözü vermişti. Ancak bu taahhüt, 30 Haziran 2025 itibarıyla tamamen sona erecek. Takip eden 1 Temmuz’dan itibaren hiçbir LG telefon modeli yeni yazılım güncellemelerine ulaşamayacak.
CİHAZLAR ÇALIŞACAK ANCAK RİSK ARTACAK
LG, telefonların fiziksel olarak çalışmayı bırakmayacağını belirtiyor. Ancak yazılım desteği kesildiğinde, özellikle güvenlik açısından büyük açıklar oluşabilir. Yeni Android sürümlerine geçiş yapılamayacağı gibi, popüler uygulamalarda da uyumluluk sorunları ortaya çıkabilir. Örneğin, WhatsApp gibi sıklıkla güncellenen uygulamalar artık düzgün çalışmayabilir veya tamamen erişilemez hale gelebilir. Bu da cihazları siber tehditlere karşı savunmasız kılacak.
KULLANIMI KISITLI DEVAM EDECEK
LG telefonları tamamen işlevsiz kalmasa da, artık ana cihaz olarak kullanılmaları önerilmiyor. Yine de ev içerisinde saat kurmak, dijital kitap okumak ya da haber takibi yapmak gibi sınırlı işlevlerde işe yarayabilirler. Ayrıca, bozulmamış ve iyi durumda bir LG telefon, birkaç yıl içinde koleksiyon değeri taşıyan nostaljik bir teknoloji ürünü haline gelebilir. Bu durum, sadece LG için değil, destekten çıkan diğer teknoloji ürünleri için de geçerliliğini koruyor.