E-Ticaret Devinden Flaş Hamle: İmzalar Atıldı

TEMU'YA RAKİP OLACAK

Amazon Haul'un en büyük rakibi olarak gösterilen Temu, benzer düşük fiyatlı ürünleri ve gençlere hitap eden pazarlama stratejileriyle dikkat çekmişti. Amazon'un bu hamlesi, e-ticaret dünyasında yeni bir rekabet dalgasını başlattı ve genç tüketicilerin tercihlerini şekillendirmede önemli bir rol oynayacak gibi görünüyor.