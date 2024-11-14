E-Ticaret Devinden Flaş Hamle: İmzalar Atıldı
E-ticaret devi Amazon, düşük bütçeli alışverişe yönelen genç tüketicilere göz kırparak yeni bir platform olan Amazon Haul'u duyurdu.
Kaynak: Haber Merkezi
Özellikle gençlerin ve bütçe dostu alışveriş arayanların ilgisini çekmeyi hedefleyen Amazon Haul, 20 doların altındaki uygun fiyatlı ürünleriyle dikkat çekiyor. Moda, ev eşyaları ve elektronik gibi geniş bir ürün yelpazesini bünyesinde barındıran platform, renkli arayüzü ve cazip fırsatlarıyla kullanıcıları kendine çekmeyi amaçlıyor.
TEMU'YA RAKİP OLACAK
Amazon Haul'un en büyük rakibi olarak gösterilen Temu, benzer düşük fiyatlı ürünleri ve gençlere hitap eden pazarlama stratejileriyle dikkat çekmişti. Amazon'un bu hamlesi, e-ticaret dünyasında yeni bir rekabet dalgasını başlattı ve genç tüketicilerin tercihlerini şekillendirmede önemli bir rol oynayacak gibi görünüyor.
Amazon, Haul ile birlikte genç tüketicilere daha fazla ulaşmayı hedefliyor. Platformun tasarımı ve ürün çeşitliliği, bu hedef kitlenin ilgi alanlarına uygun olarak şekillendirildi. Özellikle sosyal medya üzerinden yapılan pazarlama çalışmalarıyla gençlerin dikkatini çekmeye çalışılıyor.