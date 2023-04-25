Altını olanlar dikkat! Seçimlerden sonra altının yükseleceği rakamı açıkladı

Kayseri'de kuyumculuk yapan Bayram Erdoğan, altına fiziki talebin yoğun olduğunu ve yükselişin süreceğini söyledi.

Altın
Son Güncelleme:
Altını olanlar dikkat! Seçimlerden sonra altının yükseleceği rakamı açıkladı - Resim: 1

Son zamanların yatırım araçlarından en güvenli liman olarak bilinen altında yükseliş devam ediyor. 

1 9
Altını olanlar dikkat! Seçimlerden sonra altının yükseleceği rakamı açıkladı - Resim: 2

Kayseri’de sarraflık yapan Bayram Erdoğan, son 1 hafta içerisinde ciddi şekilde fiziki altına talep olduğunu söyledi.

2 9
Altını olanlar dikkat! Seçimlerden sonra altının yükseleceği rakamı açıkladı - Resim: 3

Altının güvenli bir liman olduğunu belirten Erdoğan, mücevher ve sarraf dükkanlarının kalabalık olduğunu ve insanların ciddi şekilde fiziki altına talep gösterdiğini söyledi. 

3 9
Altını olanlar dikkat! Seçimlerden sonra altının yükseleceği rakamı açıkladı - Resim: 4

İnsanlara fiziki ve külçe altını önerdiklerini söyleyen Erdoğan, “2023 yılı ilk çeyreğinde çeyrek altın fiyatının 2 bin 200 TL göreceğini öngörmüştük. Şu an için çeyrek altında bu rakamları gördük. Gram altın fiyatının bin 300 seviyelerini bulacağını söylemiştik. Şu anda bin 325 TL seviyelerinde." dedi. 

4 9