Altını olanlar dikkat! Seçimlerden sonra altının yükseleceği rakamı açıkladı

İnsanlara fiziki ve külçe altını önerdiklerini söyleyen Erdoğan, “2023 yılı ilk çeyreğinde çeyrek altın fiyatının 2 bin 200 TL göreceğini öngörmüştük. Şu an için çeyrek altında bu rakamları gördük. Gram altın fiyatının bin 300 seviyelerini bulacağını söylemiştik. Şu anda bin 325 TL seviyelerinde." dedi.