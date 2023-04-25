Altını olanlar dikkat! Seçimlerden sonra altının yükseleceği rakamı açıkladı
Kayseri'de kuyumculuk yapan Bayram Erdoğan, altına fiziki talebin yoğun olduğunu ve yükselişin süreceğini söyledi.
Son zamanların yatırım araçlarından en güvenli liman olarak bilinen altında yükseliş devam ediyor.
Kayseri’de sarraflık yapan Bayram Erdoğan, son 1 hafta içerisinde ciddi şekilde fiziki altına talep olduğunu söyledi.
Altının güvenli bir liman olduğunu belirten Erdoğan, mücevher ve sarraf dükkanlarının kalabalık olduğunu ve insanların ciddi şekilde fiziki altına talep gösterdiğini söyledi.
İnsanlara fiziki ve külçe altını önerdiklerini söyleyen Erdoğan, “2023 yılı ilk çeyreğinde çeyrek altın fiyatının 2 bin 200 TL göreceğini öngörmüştük. Şu an için çeyrek altında bu rakamları gördük. Gram altın fiyatının bin 300 seviyelerini bulacağını söylemiştik. Şu anda bin 325 TL seviyelerinde." dedi.