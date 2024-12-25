Altından Sonra Yeni Kısıtlama Geliyor: 2025'te Artık Zorunlu! Resmi Gazete'de Yayımlandı
Altın alım satımlarında 185 bin lirayı aşacak işlemlerde kimlik ibrazının ardından kripto varlık işlemlerine de kısıtlama getirildi. Resmi Gazete’de yayımlanan düzenlemeye göre, 25 Şubat 2025 itibarıyla 15 bin lira ve üzerindeki kripto varlık işlemleri için kimlik bilgisi zorunlu oldu.
Kaynak: AA
Kripto varlık transferlerinde suç gelirlerinin engellenmesine yönelik yeni bir düzenleme getirildi. Resmi Gazete’de yayımlanan düzenlemeye göre, 25 Şubat 2025 itibarıyla 15 bin lira ve üzerindeki kripto varlık işlemleri için kimlik bilgisi beyanı zorunlu hale getirildi.
Düzenleme kapsamında, işlem yapan kişilerin isim, cüzdan adresi ve ticaret siciline kayıtlı kişiler için unvan gibi bilgiler talep edilecek. Tüzel kişiler ve tüzel kişiliği bulunmayan teşekküller içinse tam ad ve diğer kimlik belirleyici bilgiler sağlanacak. Gerekli bilgilerin doğruluğu teyit edilmeden işlemler gerçekleştirilemeyecek.
RİSKLER EN AZA İNDİRİLECEK
Kayıtlı bir kripto varlık hizmet sağlayıcısı tarafından tanımlanmamış bir cüzdan adresine transfer yapılması durumunda, işlemin taraflarından kimlik bilgilerine yönelik ek beyanlar istenecek. Bu tedbir, kayıtsız cüzdanlar üzerinden yapılan işlemlerde güvenlik risklerini en aza indirmeyi hedefliyor.
15 BİN LİRA SINIRLAMASI
15 bin liranın altındaki transferlerde kimlik bilgisi talebi zorunlu olmasa da, riskli görülen işlemler için taraflardan ek bilgi ve belge istenebilecek. Gerekli bilgilerin sağlanamaması durumunda transferler sınırlandırılabilecek, işlemler iptal edilebilecek veya iş ilişkisi tamamen sonlandırılabilecek.
Bu yeni düzenleme, kripto varlıkların daha güvenli ve şeffaf bir ortamda transfer edilmesine katkı sağlamayı amaçlıyor.