Altından Sonra Yeni Kısıtlama Geliyor: 2025'te Artık Zorunlu! Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kripto varlık transferlerinde suç gelirlerinin engellenmesine yönelik yeni bir düzenleme getirildi. Resmi Gazete’de yayımlanan düzenlemeye göre, 25 Şubat 2025 itibarıyla 15 bin lira ve üzerindeki kripto varlık işlemleri için kimlik bilgisi beyanı zorunlu hale getirildi.

Düzenleme kapsamında, işlem yapan kişilerin isim, cüzdan adresi ve ticaret siciline kayıtlı kişiler için unvan gibi bilgiler talep edilecek. Tüzel kişiler ve tüzel kişiliği bulunmayan teşekküller içinse tam ad ve diğer kimlik belirleyici bilgiler sağlanacak. Gerekli bilgilerin doğruluğu teyit edilmeden işlemler gerçekleştirilemeyecek.