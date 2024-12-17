Altından Değerli Hasat Başladı! Tozu Bile Çeyrek Altını Geçti, Devletten Özel İzinle Satılıyor

TÜRKİYE’DE ENDEMİK BİTKİLER VE YETERSİZ FAYDA ORANI

Türkiye, 3 bin 700 endemik bitki türüyle Avrupa’nın önünde yer almasına rağmen bu kaynaklardan faydalanma oranı sadece yüzde 0,4 seviyesinde. Karaman, “Avrupa’da faydalanılabilir bitki türlerinden yüzde 74,5 oranında yararlanılıyor. Türkiye’de bu oran oldukça düşük. Salep gibi değerli bitkilerin ekonomiye kazandırılması için daha fazla çalışma yapılması gerekiyor” diye konuştu.

2025, TIBBİ VE AROMATİK BİTKİLER YILI OLACAK

Karaman, Tarım ve Orman Bakanlığı’nın 2025 yılını tıbbi ve aromatik bitkiler yılı ilan edeceğini duyurdu. Bu kapsamda salep üretiminin desteklenmesi gerektiğini vurgulayan Karaman, hem çiftçilerin teşvik edilmesi hem de endemik bitki potansiyelinin artırılması için gerekli adımların atılmasını talep etti.