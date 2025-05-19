Altına Yeni Rakip Geldi: 1 Tanesi 4.500 TL'ye Satılıyor, Duyan Almak İçin Oraya Koşuyor
Kars’ın geleneksel lezzeti kaz eti, fiyatıyla adeta altını solladı. Bir porsiyonu 750 ila 1000 TL arasında satılan kazın toplam değeri 4.500 TL’ye kadar çıktı. Fiyatı kadar lezzetiyle de dikkat çeken kaz, artık sofraların lüksü haline geldi.
Kaynak: İHA
Türkiye'nin doğusunda sert iklimi ve karla kaplı doğasıyla tanınan Kars, bu kez bembeyaz örtüsüyle değil, sofraların vazgeçilmez lezzeti kaz eti ile gündemde. Özellikle kış aylarının simgesi haline gelen kazlar, artık altını solladı. Bir porsiyonu 750 ila 1000 TL arasında satılan kazın toplam değeri 4.500 TL’ye kadar çıktı.
HER BİRİNE ÇOCUKLARI GİBİ BAKIYORLAR
Kars'ın Akyaka, Arpaçay ve Susuz ilçelerinde yetiştirilen kaz yavruları yani bilikler, bahar aylarıyla birlikte meralarda otlamaya başladı. Köylü kadınlar, bu kazlara adeta çocukları gibi bakıyor, onlarla yatıp onlarla kalkıyor. Akyaka ilçesinde kaz yetiştiriciliği yapan Necmiye Biçer, "Benim kazlarım altın gibi. Her biriyle özel ilgileniyorum, çünkü onlar aile bütçemizin vazgeçilmez parçası" dedi.
KAZIN FİYATI GRAM ALTINI SOLLADI
Kars’ta bir kazdan yaklaşık 6 porsiyon yemek elde ediliyor. Kentteki yöresel lokantalarda bir porsiyon kaz eti 750 ila 1000 TL arasında satılıyor. Bu da bir kazın toplam değerinin 4.500 TL’ye kadar çıkmasına neden oluyor. Güncel fiyatlarla gram altının 4 bin TL civarında olması, "Kaz mı altın mı daha değerli?" sorusunu beraberinde getirdi.
KAZ ETİ LÜKS OLDU
Artan fiyatlara rağmen Kars halkı kazdan vazgeçmiyor. Geleneksel tandırda pişirilen, bulgur pilavı ve ayran aşı çorbasıyla servis edilen kaz, hala kentin en özel yemeklerinden biri olmayı sürdürüyor. Özellikle kış aylarında Kars’a gelen yerli ve yabancı turistlerin ilk tercihi kaz eti oluyor. Yoğun ilgi ve sınırlı üretim ise fiyatların yükselmesine neden oluyor.