Altına Yeni Rakip Geldi: 1 Tanesi 4.500 TL'ye Satılıyor, Duyan Almak İçin Oraya Koşuyor

KAZIN FİYATI GRAM ALTINI SOLLADI

Kars’ta bir kazdan yaklaşık 6 porsiyon yemek elde ediliyor. Kentteki yöresel lokantalarda bir porsiyon kaz eti 750 ila 1000 TL arasında satılıyor. Bu da bir kazın toplam değerinin 4.500 TL’ye kadar çıkmasına neden oluyor. Güncel fiyatlarla gram altının 4 bin TL civarında olması, "Kaz mı altın mı daha değerli?" sorusunu beraberinde getirdi.