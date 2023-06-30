Altın yatırımcısının gözü bu haberde! İbre tersine mi döndü?

Altının gram fiyatı, yeni güne ise düşüşle başlamasının ardından saat 10.10 itibarıyla önceki kapanışının yüzde 0,1 altında 1.597 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 2 bin 625 lira, Cumhuriyet altını da 10 bin 600 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı, şu sıralarda yüzde 0,1 azalışla 1.906 dolardan işlem görüyor.