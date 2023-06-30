Altın yatırımcısının gözü bu haberde! İbre tersine mi döndü?
Altının gram fiyatı, güne düşüşle başlamasının ardından 1.597 lira seviyesinde işlem görüyor. Altındaki düşüş yatırımcıların aklında 'ibre tersine mi dönüyor?' sorularını getiriyor.
Altının gram fiyatı, güne düşüşle başlamasının ardından 1.597 lira seviyesinde işlem görüyor.
Dün, yatay bir seyir izleyen altının gram fiyatı günü önceki kapanışının hemen üzerinde 1.598 liradan tamamladı.
Altının gram fiyatı, yeni güne ise düşüşle başlamasının ardından saat 10.10 itibarıyla önceki kapanışının yüzde 0,1 altında 1.597 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 2 bin 625 lira, Cumhuriyet altını da 10 bin 600 liradan satılıyor.
Altının ons fiyatı, şu sıralarda yüzde 0,1 azalışla 1.906 dolardan işlem görüyor.
RESESYON ENDİŞELERİ HAFİFLEDİ
Analistler, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell’ın hafta boyunca “şahin” tonlu yönlendirmeleri ve açıklanan ekonomik verilerin resesyon endişelerini hafifletmesiyle altının ons fiyatının baskılandığını söyledi.