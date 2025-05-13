Altın Yatırımcısına Kritik Uyarı: Uzmanı Gram Altın İçin En Uygun Zaman Açıklandı
Küresel ölçekte yaşanan diplomatik gelişmeler finansal piyasaları olumlu yönde etkilerken, yatırımcılar gözlerini altın ve döviz piyasalarındaki fırsatlara çevirmiş durumda.
Kaynak: Haber Merkezi
ABD ile Çin’in vergi indirimi konusunda uzlaşması, Rusya-Ukrayna barış görüşmelerinin İstanbul’da yapılacak olması, Hindistan ile Pakistan arasında normalleşme adımları ve PKK’nın kendini feshettiğini açıklaması piyasalarda iyimser beklentileri artırdı. Bu ortamda açıklamalarda bulunan Finans Analisti İslam Memiş, altın ve gümüş yatırımcılarını dikkatli olmaları konusunda uyardı.
BORSA YÜKSELİŞTE, POZİSYON İÇİN ERKEN DAVRANMAK GEREKİYOR
Yeni haftaya 9506 puanla başlayan Borsa İstanbul’da, kısa vadede 9550 puan seviyesine doğru bir yükseliş öngörülüyor. İslam Memiş, borsa yatırımında yükseliş başlamadan önce pozisyon alınmasının önemine dikkat çekti. Mevcut seviyelerin yatırım için risk taşıyabileceğini belirten Memiş, yükseliş ivmesinin netleşmediği süreçlerde temkinli olunması gerektiğini ifade etti.
DÖVİZ KURLARINDA DENGE ARAYIŞI SÜRÜYOR
Haftaya döviz kurları görece stabil bir seyirle başlarken, euroda sınırlı bir değer kaybı gözlendi. İslam Memiş, teknik olarak 1,11 seviyesinin euro-dolar paritesi için önemli bir eşik olduğunu belirtti. Euro almak isteyen yatırımcılara bu haftayı "yüzde 50 uygun zaman" olarak nitelendirdi. Doların 38,73 TL seviyesinde yatay seyrettiğini ifade eden Memiş, euro/TL kurunun ise 43,34 seviyelerinde olduğunu, 43 ile 44 lira arasında bir bantta hareket ettiğini vurguladı.
GÜMÜŞTE UZUN VADELİ GETİRİ BEKLENTİSİ DEVAM EDİYOR
Altın fiyatlarının yılın ilk çeyreğinde agresif şekilde yükseldiğini belirten İslam Memiş, bu dönemde gümüşe yöneldiklerini söyledi. Gümüşün uzun vadede yatırımcısına kazanç sağlayacağını dile getiren Memiş, özellikle gram fiyatında 40 TL altındaki seviyelerin alım fırsatı sunduğunu ifade etti. Şu an için gram gümüş 41,07 TL seviyesinden işlem görüyor. 42 TL’nin direnç seviyesi olduğunu belirten Memiş, gümüşün ons fiyatında ise 31,80 - 33,80 dolar aralığının takip edilmesi gerektiğini söyledi.
GRAM ALTIN İÇİN ALIM SEVİYESİ AÇIKLANDI
Gram altın fiyatı haftayı 4210 TL seviyesinde kapattı. Memiş, 4000 TL seviyesinin altına düşülmesi halinde kademeli alım yapılabileceğini açıkladı. Altına ilk kez yatırım yapacaklar için bu seviyelerin önemli olduğunu belirten Memiş, yatırımcılara sabırlı olmaları çağrısında bulundu.
ONS ALTINDA GERİ ÇEKİLME TAKİP EDİLİYOR
Ons altının 3255 dolar seviyesinde olduğunu ifade eden İslam Memiş, bu fiyatın yaklaşık 80 dolarlık bir geri çekilmeye işaret ettiğini kaydetti. İlk kez altın alacak yatırımcılara, ons altının 3000 dolar seviyesine yaklaşmasını beklemeleri tavsiyesinde bulunan Memiş, fiyatın 3500 dolar seviyesini test etmesi durumunda satış yapılabileceğini dile getirdi.
YILIN İKİNCİ YARISI İÇİN YÜKSELİŞ BEKLENTİSİ
Altın tarafında yükseliş beklentilerinin yılın ikinci yarısında da devam edeceğini öngören Memiş, mevcut seviyelerde altın bulunduran yatırımcıların pozisyonlarını korumalarını önerdi. Ancak alım yapmak isteyenlerin ise sabırlı olması ve teknik seviyeleri dikkate alarak hareket etmesi gerektiğini vurguladı.