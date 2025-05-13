Altın Yatırımcısına Kritik Uyarı: Uzmanı Gram Altın İçin En Uygun Zaman Açıklandı

DÖVİZ KURLARINDA DENGE ARAYIŞI SÜRÜYOR

Haftaya döviz kurları görece stabil bir seyirle başlarken, euroda sınırlı bir değer kaybı gözlendi. İslam Memiş, teknik olarak 1,11 seviyesinin euro-dolar paritesi için önemli bir eşik olduğunu belirtti. Euro almak isteyen yatırımcılara bu haftayı "yüzde 50 uygun zaman" olarak nitelendirdi. Doların 38,73 TL seviyesinde yatay seyrettiğini ifade eden Memiş, euro/TL kurunun ise 43,34 seviyelerinde olduğunu, 43 ile 44 lira arasında bir bantta hareket ettiğini vurguladı.