Altın Yatırımcısı Yaşadı! Artık O Ödeme Yapılmayacak, Yeni Dönem Başladı
Türk lirasındaki dalgalanmaların ardından döviz ve altın işlemlerinde uygulanan yüksek makas aralıklarına karşı bankalar, altın alımını cazip hale getirmek için yeni bir hizmet başlattı. Artık bankalar üzerinden yapılan altın alımlarında, müşteriler fiziki teslimat talep ettiklerinde herhangi bir fark ödemeyecek.
Kaynak: Haber Merkezi
Enflasyonun yükselmesiyle birlikte vatandaşların birikimlerini altına yönlendirmesi, yastık altındaki altınların güvenliği konusunda endişeleri artırmıştı. Bankalar, ekonomi yönetiminin döviz ve altın talebini sınırlama yönündeki dolaylı yönlendirmelerinin ardından, mobil ve şube kanallarında uyguladıkları geniş makas aralıklarıyla eleştiriliyordu. Ancak şimdi, altın yatırımcıları için yeni bir dönem başlıyor.
BANKALAR FİZİKİ ALTIN TESLİMATINDA KOMİSYONU KALDIRDI
Birçok banka, belirlenen şubeleri aracılığıyla kabul edeceği fiziki altınları, müşterilerinin hesaplarına herhangi bir ücret talep etmeden yansıtacağını duyurdu. Müşterilere gönderilen bilgilendirme mesajlarında uygulamanın detayları paylaşıldı. Bu yeni sistem sayesinde, vatandaşlar altınlarını çalınma veya kaybolma riskinden kurtarılırken, kiralanan kasalar için ödenen masraflar da ortadan kalkmış oluyor.
Özellikle özel ve kamu bankalarının yoğun ilgi gösterdiği bu uygulama, yastık altındaki atıl altınların ekonomiye kazandırılmasına da katkı sağlayacak. Müşterilerin hesaplarına işlenen altın miktarı, istendiği zaman kolayca Türk lirasına veya dövize çevrilebilecek.
MAKAS ARALIKLARINA ALTERNATİF BİR ÇÖZÜM
Bankaların sunduğu bu fiziki altın teslimatı hizmeti, özellikle yüksek makas aralıklarından rahatsız olan yatırımcılar için önemli bir alternatif oluşturuyor. Altınlarını fiziki olarak bankaya teslim eden müşteriler, değer kaybı yaşamadan ve ek bir maliyetle karşılaşmadan birikimlerini güvence altına alabilecekler. Uygulamaya olan talebin her geçen gün arttığı belirtiliyor.
Bu yeni adım, hem altın yatırımcılarının mağduriyetini gidermeyi hem de yastık altındaki altınların finansal sisteme dahil edilerek ekonomiye katkı sağlamayı hedefliyor.