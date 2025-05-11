Altın Yatırımcısı Yaşadı! Artık O Ödeme Yapılmayacak, Yeni Dönem Başladı

MAKAS ARALIKLARINA ALTERNATİF BİR ÇÖZÜM

Bankaların sunduğu bu fiziki altın teslimatı hizmeti, özellikle yüksek makas aralıklarından rahatsız olan yatırımcılar için önemli bir alternatif oluşturuyor. Altınlarını fiziki olarak bankaya teslim eden müşteriler, değer kaybı yaşamadan ve ek bir maliyetle karşılaşmadan birikimlerini güvence altına alabilecekler. Uygulamaya olan talebin her geçen gün arttığı belirtiliyor.