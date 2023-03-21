Altın yatırımcıları dikkat: Kuyumcu esnafı uyardı, gram altın tahmininde bulundu!

"ALTINDA YÜKSELİŞ DEVAM EDECEKTİR"

Rekor seviyeye kadar çıkan altın fiyatlarının zaman zaman düşebileceğini fakat tekrar yükseleceğini belirterek vatandaşları tedbirli şekilde altın almaları konusunda uyaran kuyumcu Emre Öztürk, "Özellikle geçen haftaki dalgalanmalardan sonra piyasadaki hızlı tepkilerle ve açıklanan verilerle beraber altın hızlı bir şekilde yükseliş gösterdi. Merkez Bankası’nın açıklamaları da biraz daha umut verdi ve vatandaşlar altına daha fazla altına yüklenmeye başladı. Bu yüklenmeyle beraber de altın tabi ki kendi yerini hızlı bir şekilde yükselterek yukarıya taşıdı. Altındaki yükseliş hâlâ devam edecektir muhakkak, çünkü hem piyasaların belirsizliği hem de seçim havası insanlarda biraz daha tedirginlik oluşturarak daha sağlam kalemlere yani altına yönlendirmeye çalışıyor" dedi.