İslam Memiş değerlendirdi: Mehmet Şimşek'in Maliye Bakanı olmasına piyasalar nasıl tepki verecek?
Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, Mehmet Şimşek'in Hazine ve Maliye Bakanı olmasının piyasalara yansımalarını değerlendirdi. Memiş, Şimşek'in gelişinin olumlu etki bıraktığını söyledi.
Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, bugün kaleme aldığı yazısından Mehmet Şimşek’in Hazine ve Maliye Bakanı olmasının piyasalara nasıl yansıyacağını değerlendirdi.
Memiş, tv100’deki yazısında Şimşek’in bakanlığı kabul etmesinin piyasalara etkisinin olumlu olduğunu söyledi.
Memiş’in yazısında şu değerlendirmelerde bulundu:
Mehmet Şimşek’in Hazine ve Maliye Bakanı olması piyasalarda pozitif etkiye neden oldu.
Piyasaların haftaya iyimser başlamasını bekliyorum.
Ancak bu iyimserlik kısa vade için rehavete kapılmayın, dikkatli olun!
Borsada yükseliş, döviz kurlarında ve emtia fiyatlarının TL bazlı fiyatlamasında düşüş kaçınılmaz.
Bu haftaki beklentilerim:
BİST 100 ENDEKSİ
Geçen haftayı 5 bin 114 puan seviyesinden tamamlayan BİST 100 endeksi 5 bin 300 direncine kadar yükselişini sürdürebilir.
Salı akşam saatlerinde tekrar 5 bin 50 puan destek seviyesine geri çekilebilir.
5 bin puan seviyesinin altına sarkmalar, orta ve uzun vade için alım fırsatı oluşturur.
DOLAR/TL KURU
Geçen haftayı resmi kur tarafında 20,96 lira seviyesinden tamamlayan dolar/TL kuru, 20,55 liraya kadar gerileyebilir.
Alt güçlü destek seviyesi 20,25 lira seviyesidir.