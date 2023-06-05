İslam Memiş değerlendirdi: Mehmet Şimşek'in Maliye Bakanı olmasına piyasalar nasıl tepki verecek?

Memiş, tv100’deki yazısında Şimşek’in bakanlığı kabul etmesinin piyasalara etkisinin olumlu olduğunu söyledi.

Memiş’in yazısında şu değerlendirmelerde bulundu:

Mehmet Şimşek’in Hazine ve Maliye Bakanı olması piyasalarda pozitif etkiye neden oldu.

Piyasaların haftaya iyimser başlamasını bekliyorum.

Ancak bu iyimserlik kısa vade için rehavete kapılmayın, dikkatli olun!

Borsada yükseliş, döviz kurlarında ve emtia fiyatlarının TL bazlı fiyatlamasında düşüş kaçınılmaz.

Bu haftaki beklentilerim: