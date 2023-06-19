Altın ve dövizi solladı: En karlı yatırım aracı oldu

NE KADAR KAR EDİLDİ?

Uzman isimlere göre otomobil bir yatırım aracı değil ama durum Türkiye'de öyle bir hale geldi ki en ucuz ve en çok satan otomobil 1 Ocak'tan bu yana yüzde 39 değerlendi. Ve bu oran altını ve dövizi solladı.