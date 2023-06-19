Altın ve dövizi solladı: En karlı yatırım aracı oldu

Yüksek enflasyon nedeniyle vatandaşlar paralarının değerini korumak için farklı enstrümanlara yöneldi.

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Altın ve dövizi solladı: En karlı yatırım aracı oldu - Resim: 1

Enflasyon nedeniyle vatandaşlar paralarının değerini korumak için farklı enstrümanlara yöneldi. Bu dönemde klasik yatırım aracı olan altın ve dövize olan talep arttı. 

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Altın ve dövizi solladı: En karlı yatırım aracı oldu - Resim: 2

Ancak yılbaşından bu yana en karlı yatırım aracı ne altın, ne döviz oldu.

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Altın ve dövizi solladı: En karlı yatırım aracı oldu - Resim: 3

 Otomobil, dövizi de altını da solladı. Enflasyonun üzerinde getiri sağlayan tek yatırım aracı oldu. 1 Ocak'ta otomobil alanlar ne kadar kazandı? İşte ayrıntılar:

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Altın ve dövizi solladı: En karlı yatırım aracı oldu - Resim: 4

NE KADAR KAR EDİLDİ?

Uzman isimlere göre otomobil bir yatırım aracı değil ama durum Türkiye'de öyle bir hale geldi ki en ucuz ve en çok satan otomobil 1 Ocak'tan bu yana yüzde 39 değerlendi. Ve bu oran altını ve dövizi solladı.

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