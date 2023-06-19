Altın ve dövizi solladı: En karlı yatırım aracı oldu
Yüksek enflasyon nedeniyle vatandaşlar paralarının değerini korumak için farklı enstrümanlara yöneldi.
Enflasyon nedeniyle vatandaşlar paralarının değerini korumak için farklı enstrümanlara yöneldi. Bu dönemde klasik yatırım aracı olan altın ve dövize olan talep arttı.
Ancak yılbaşından bu yana en karlı yatırım aracı ne altın, ne döviz oldu.
Otomobil, dövizi de altını da solladı. Enflasyonun üzerinde getiri sağlayan tek yatırım aracı oldu. 1 Ocak'ta otomobil alanlar ne kadar kazandı? İşte ayrıntılar:
NE KADAR KAR EDİLDİ?
Uzman isimlere göre otomobil bir yatırım aracı değil ama durum Türkiye'de öyle bir hale geldi ki en ucuz ve en çok satan otomobil 1 Ocak'tan bu yana yüzde 39 değerlendi. Ve bu oran altını ve dövizi solladı.