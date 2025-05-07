Altın ve Dövizde Kritik Saatler! FED Kararı İçin Geri Sayım Başladı: İslam Memiş uyardı!

Milyonlarca yatırımcının gözü kulağı bu akşam açıklanacak FED Faiz kararına çevrildi. Finans Analisti İslam Memiş, faiz kararı öncesinde yatırımcılara çok net uyarılarda bulundu. Karar saatinin yaklaştığı süreçte altın, dolar ve borsada hareketlilik beklediğini söyleyerek, yeni bir dalgayı işaret etti. İşte tüm detaylar...