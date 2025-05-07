Altın ve Dövizde Kritik Saatler! FED Kararı İçin Geri Sayım Başladı: İslam Memiş uyardı!
FED Faiz kararı için sayılı saatler kala, Finans Analisti İslam Memiş'ten kritik dolar ve altın uyarısı geldi. Akşam saatlerinde açıklamalar yapacak olan FED Başkanı Jerome Powell'in konuşmaları piyasada etkili olacak. Gram altında 4 bin 500 TL tahminini duyuran Memiş, pozisyon almanın riskinden bahsetti. İşte tüm detaylar...
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Milyonlarca yatırımcının gözü kulağı bu akşam açıklanacak FED Faiz kararına çevrildi. Finans Analisti İslam Memiş, faiz kararı öncesinde yatırımcılara çok net uyarılarda bulundu. Karar saatinin yaklaştığı süreçte altın, dolar ve borsada hareketlilik beklediğini söyleyerek, yeni bir dalgayı işaret etti. İşte tüm detaylar...
FED FAİZ KARARI SAAT KAÇTA?
Finans Analist İslam Memiş, bu akşam açıklanacak FED faiz kararını değerlendirdi. ABD Merkez Bankası (FED) faiz kararı 21.00 - 21.30 saatleri arasında açıklanacağından dolayı, hareketlilik yaşanabileceğini öngördü. Karar saatinde FED Başkanı Jerome Powell'in açıklamaları piyasada yeni bir yön belirleyeceğini söyleyen Memiş, "Özellikle gram altın ve diğer yatırım araçlarında sıkışık görünüm, bu gelişmelerle birlikte yön bulacak" ifadelerini kullandı.
DOLAR 40 TL'NİN ÜZERİNE ÇIKABİLİR
Dolar kurunda yukarı yönlü baskının hissedildiğini belirten Memiş, sert bir çıkış yaşanmadığını söyleyerek, 40 TL'nin üzerindeki seviyelerin görülebileceği tahmininde bulundu. Euro/Dolar paritresinde ise 1.1280 ile 1.340 bandında yatay bir seyir olduğuna vurgu yaparak, karar sonrası bu sıkışıklığın son bulacağını belirtti.
KARAR ÖNCESİ YÖN BELİRLEME RİSKLİ
Ons altındaki yükselişi değerlendiren İslam Memiş, gram altına dair tahminlerini de öne sürdü. Piyasada 4262 TL'den işlem gören gram altın hakkında, 4350 seviyesinin kritik bir direnç olduğunu açıkladı. Direnç seviyesinin aşılması halinde gram altındaki hedefin 4500 TL olabileceğini, aksi durumdaki kırılmada ise 4150 ve 4080 TL seviyelerini işaret etti. FED faiz kararı öncesinde yön belirlemenin riskli olacağından bahseden Memiş, FED Başkanı Powell'in konuşmalarına dikkat çekti.