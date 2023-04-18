Altın ve doları solladı: Fiyatlar düşünülenden daha fazla yükselecek

ABD’li banka Citi’nin son yayınladığı raporda ons gümüş için fiyat tahminlerini yukarı yönlü revize etti. 0-3 ay için fiyat tahminini 24 dolar seviyesinden 28 dolara çıkaran Citi, 6-12 ay için beklentisini 28 dolardan 30 dolara yükseltti. Citi'nin 2023 yılı için ortalama ons gümüş fiyatı beklentisi de 25 dolardan 27 dolar seviyesine çıktı.