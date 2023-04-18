Altın ve doları solladı: Fiyatlar düşünülenden daha fazla yükselecek
Altın fiyatları rekor kırmaya devam ederken sessiz sedasız son bir yılın en yüksek seviyesini gören gümüş için ABD’li banka Citi’den yeni bir tahmin geldi. Dev banka tahminini yukarı yönlü revize ederken gelecek 3 ay için 4 dolarlık yükseliş öngörüsünde bulundu.
Cuma günü 26 dolar üzerine çıkarak son bir yılın en yüksek seviyesini gören gümüş dün yüzde 0,85 kayıpla 25,12 dolara indi. Gümüşün sene başı kazancı ise yüzde 5,2 oldu.
ABD’li banka Citi’nin son yayınladığı raporda ons gümüş için fiyat tahminlerini yukarı yönlü revize etti. 0-3 ay için fiyat tahminini 24 dolar seviyesinden 28 dolara çıkaran Citi, 6-12 ay için beklentisini 28 dolardan 30 dolara yükseltti. Citi'nin 2023 yılı için ortalama ons gümüş fiyatı beklentisi de 25 dolardan 27 dolar seviyesine çıktı.
DOLARDA DÜŞÜŞ DEĞERLİ METALLERE YARAYACAK
Yapılan değerlendirmede, "Fiyatlar önceden düşünülenden daha fazla yükselecek. Boğa piyasasının temel yönlendiricilerinin çoğunun hali hazırda gerçekleşmekte olduğunu görüyoruz" denildi.
Citi, ABD doları ve faizlerde önümüzdeki aylar için aşağı yönlü riskler gördüklerini, buna karşın değerli metallere yatırımcı ilgisinin artacağını tahmin ettiklerini de vurguladı.