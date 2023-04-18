Altın ve doları solladı: Fiyatlar düşünülenden daha fazla yükselecek

Altın fiyatları rekor kırmaya devam ederken sessiz sedasız son bir yılın en yüksek seviyesini gören gümüş için ABD’li banka Citi’den yeni bir tahmin geldi. Dev banka tahminini yukarı yönlü revize ederken gelecek 3 ay için 4 dolarlık yükseliş öngörüsünde bulundu.

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Altın ve doları solladı: Fiyatlar düşünülenden daha fazla yükselecek - Resim: 1

Cuma günü 26 dolar üzerine çıkarak son bir yılın en yüksek seviyesini gören gümüş dün yüzde 0,85 kayıpla 25,12 dolara indi. Gümüşün sene başı kazancı ise yüzde 5,2 oldu.

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Altın ve doları solladı: Fiyatlar düşünülenden daha fazla yükselecek - Resim: 2

ABD’li banka Citi’nin son yayınladığı raporda ons gümüş için fiyat tahminlerini yukarı yönlü revize etti. 0-3 ay için fiyat tahminini 24 dolar seviyesinden 28 dolara çıkaran Citi, 6-12 ay için beklentisini 28 dolardan 30 dolara yükseltti. Citi'nin 2023 yılı için ortalama ons gümüş fiyatı beklentisi de 25 dolardan 27 dolar seviyesine çıktı.

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Altın ve doları solladı: Fiyatlar düşünülenden daha fazla yükselecek - Resim: 3

DOLARDA DÜŞÜŞ DEĞERLİ METALLERE YARAYACAK
Yapılan değerlendirmede, "Fiyatlar önceden düşünülenden daha fazla yükselecek. Boğa piyasasının temel yönlendiricilerinin çoğunun hali hazırda gerçekleşmekte olduğunu görüyoruz" denildi.

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Altın ve doları solladı: Fiyatlar düşünülenden daha fazla yükselecek - Resim: 4

Citi, ABD doları ve faizlerde önümüzdeki aylar için aşağı yönlü riskler gördüklerini, buna karşın değerli metallere yatırımcı ilgisinin artacağını tahmin ettiklerini de vurguladı.

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