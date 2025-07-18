Altın ve Dolarda Yeni Dönem: O İşlemlerde Kesinti Geliyor
Altın ve döviz üzerinden kredi kullanmayı planlayanlara kötü haber geldi. Resmî Gazete'de yayımlanan son düzenleme ile bankalar ve finans kuruluşları, döviz ve altın cinsinden verilen kredilerde anapara üzerinden yüzde 1 oranında Kaynak Kullanımı Destekleme Fonu (KKDF) kesintisi yapacak.
Kaynak: Haber Merkezi
Cumhurbaşkanı kararıyla yürürlüğe giren düzenleme kapsamında, yalnızca döviz ve altınla verilen krediler için kesinti uygulanacak. Türk lirası üzerinden verilen kredilerde ise KKDF oranı sıfır olarak belirlendi.
29 HAZİRAN'DA YÜRÜRLÜĞE GİRİYOR
Finansal kiralama ve faktoring şirketleri tarafından yurt içinde kullandırılan döviz kredileri de bu kesintiden muaf tutuldu. Söz konusu karar, 29 Haziran 2025 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yürürlüğe girdi.
Yeni düzenleme, döviz ve altınla borçlanmanın maliyetini artırırken, Türk lirası cinsinden kredi kullanımını teşvik etmeyi amaçlıyor. Ekonomistler, düzenlemenin döviz talebini sınırlamaya yönelik bir önlem olduğuna dikkat çekiyor.