Altın ve Dolarda Yeni Dönem: O İşlemlerde Kesinti Geliyor

29 HAZİRAN'DA YÜRÜRLÜĞE GİRİYOR

Finansal kiralama ve faktoring şirketleri tarafından yurt içinde kullandırılan döviz kredileri de bu kesintiden muaf tutuldu. Söz konusu karar, 29 Haziran 2025 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yürürlüğe girdi.