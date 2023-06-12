Altın ve dolar yatırımcıları dikkat: 'Mantıklı değil' diyerek yeni tahmini duyurdular

Haftanın ilk gününe giriş yaparken Dolar/TL 23.70 seviyesini aştı ve rekor tazeledi. Ek olarak Euro/TL 25.53, gram altın ise 1497 TL seviyesine ulaştı. Aynı dakikalarda çeyrek altın 2.517 TL, Cumhuriyet altını 10.268 TL ve 22 ayar bileziğin gram fiyatı ise 1.455 TL’den değerleniyor.