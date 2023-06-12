Altın ve dolar yatırımcıları dikkat: 'Mantıklı değil' diyerek yeni tahmini duyurdular
Önümüzdeki çarşamba günü Fed faiz kararı açıklanacak. Piyasalarda önemli etki yaratması beklenen gelişme ile "Altın düşecek mi yükselecek mi?" sorusuna ekonomistlerden yanıt geldi.
Borsa geçtiğimiz hafta yüzde 10 yükselirken, döviz ve gram altındaki yükselişlerde yüzde 10 seviyesinin üzerinde gerçekleşti. Gösterge tahvil faizi yüzde 7.50 seviyesinden yüzde 15.69 seviyesine ulaştı.
Haftanın ilk gününe giriş yaparken Dolar/TL 23.70 seviyesini aştı ve rekor tazeledi. Ek olarak Euro/TL 25.53, gram altın ise 1497 TL seviyesine ulaştı. Aynı dakikalarda çeyrek altın 2.517 TL, Cumhuriyet altını 10.268 TL ve 22 ayar bileziğin gram fiyatı ise 1.455 TL’den değerleniyor.
ONS ALTIN FED FAİZ KARARI ÖNCESİ SAKİN
Dolar endeksinin 103 seviyelerinde gücünü koruyor olması ons altın fiyatı üzerinde baskı yaratıyor. Geçen haftaya göre ons tarafında önemli bir değişim yok. Altının ons fiyatı bu sabah 1972 dolar seviyesinde hareket ediyor.
Ancak Çarşamba günkü ABD Merkez Bankası (Fed) toplantısı öncesinde uzmanlar ons altın fiyatlarının 1915 dolar desteğinin altına kadar gerileyebileceğini dile getiriyor. Beklentiler Fed’in faizleri yüzde 5.25’de değiştirmeden bırakacağı yönünde bulunuyor.