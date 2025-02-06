Altın Uzmanı ‘Ne Gram Altın Ne Bilezik’ Dedi: 2025’in Modası Olacak! Alana Büyük Kâr Ettirecek
Kayseri’de sarraflık yapan Murat Polat, altının 2025 yılına güçlü bir başlangıç yaptığını belirterek, özellikle gurmet bilekliklerin popülerliğini koruduğunu söyledi.
Kaynak: İHA
Polat, altının yalnızca yatırım aracı değil, aynı zamanda takı olarak da ilgi gördüğünü vurgulayarak, "Altın bileklik de olsa her zaman bir yatırım aracıdır" dedi.
‘BÜYÜK DEĞER KAZANACAK’
Altının 2024 yılı boyunca yükselişini sürdürdüğünü belirten Murat Polat, 2025 yılına da hızlı bir giriş yaptığını ifade etti. Son bir ayda çeyrek altının fiyatının 4.900-5.000 TL bandından, 5.300-5.400 TL seviyelerine yükseldiğini söyleyen Polat, önümüzdeki dönemde de değer kazancının devam etmesini beklediklerini dile getirdi.
Polat, yatırımcılar için altının güvenli liman olmaya devam ettiğini vurgulayarak, yıl sonuna kadar yüzde 50 ila 70 arasında bir artış öngördüklerini söyledi.
2025’İN MODASI OLACAK
Son dönemde kadınların en çok tercih ettiği takılar arasında gurmet bilekliklerin öne çıktığını belirten Polat, "Bu bileklikler, 2024'te olduğu gibi 2025’te de popülerliğini sürdürüyor" dedi.
Gurmet bilekliklerin yanı sıra telkari bileklikler ve ataç model bilekliklerin de büyük ilgi gördüğünü belirten Polat, altının hem yatırım hem de aksesuar olarak değer kazanmaya devam ettiğini söyledi.
‘YATIRIMCISINA ZARAR ETTİRMEZ’
Altın takıların yatırım aracı olarak da düşünülebileceğini ifade eden Polat, "Altın, bileklik de olsa kolye de olsa yine her zaman için bir yatırım. Kısa bir dönemde bozdurmazlarsa geri dönüşümde her zaman artıyla, karla zarar etmeden kullanıp da tekrar bozdurmak istediklerinde para kazanacakları bir maden" şeklinde konuştu.