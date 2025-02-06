Altın Uzmanı ‘Ne Gram Altın Ne Bilezik’ Dedi: 2025’in Modası Olacak! Alana Büyük Kâr Ettirecek

‘BÜYÜK DEĞER KAZANACAK’

Altının 2024 yılı boyunca yükselişini sürdürdüğünü belirten Murat Polat, 2025 yılına da hızlı bir giriş yaptığını ifade etti. Son bir ayda çeyrek altının fiyatının 4.900-5.000 TL bandından, 5.300-5.400 TL seviyelerine yükseldiğini söyleyen Polat, önümüzdeki dönemde de değer kazancının devam etmesini beklediklerini dile getirdi.

Polat, yatırımcılar için altının güvenli liman olmaya devam ettiğini vurgulayarak, yıl sonuna kadar yüzde 50 ila 70 arasında bir artış öngördüklerini söyledi.