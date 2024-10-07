Altın Uzmanı Gram Altın İçin Net Uyardı! 'Gözünüzü O Veriden Ayırmayın' Dedi: Yükselişe Geçecek Mi?

BORSA VE DÖVİZİN SEYRİ

Borsa İstanbul (BIST 100) endeksinde 9 bin 109 puan seviyesinden bir kapanış yaşandığını hatırlatan Memiş, sert düşüşlerin ardından tepki alımlarıyla %2,37 oranında bir yükseliş yaşandığını kaydetti. Bu hafta için 9 bin 50-9 bin 400 puan aralığının takip edilmesi gerektiğini ifade etti.

Döviz kurları konusunda ise dolar/TL'nin 34,23 lira, avro/TL'nin ise 37,63 lira seviyesinden kapanış yaptığını belirtti. Dolar endeksinin 102 seviyesini test etmesiyle birlikte doların uluslararası piyasalarda güçlendiğini, Euro’nun ise değer kaybettiğini söyledi. Döviz kurları için genel beklentisinin pozitif olduğunu ve TL bazlı düşüşlerin kalıcı olmayacağını öngördü.



Memiş, EUR/USD paritesinin 1,0976 seviyesinden kapanış yaptığını ve 1,0950 seviyesinin güçlü bir destek noktası olduğunu vurguladı. Bu hafta tepki alımlarıyla paritenin yeniden yükselebileceğini ancak genel trendin negatif olduğunu belirtti. Paritenin 1,05 seviyelerine kadar gerileyebileceğini dile getirerek, yatırımcıları dikkatli olmaları konusunda uyardı.