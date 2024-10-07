Altın Uzmanı Gram Altın İçin Net Uyardı! 'Gözünüzü O Veriden Ayırmayın' Dedi: Yükselişe Geçecek Mi?
Altın piyasaları yatırımcıları bu hafta da yükseliş trendini yakından takip ediyor. Gram altının son dönemdeki hızlı artışı sonrası, "Bu yükseliş sürecek mi?" sorusu yatırımcıların aklında büyük bir soru işareti oluşturdu.
Kaynak: Tv100
Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, TV100’deki yazısında piyasalardaki önemli gelişmelere dikkat çekerek, yatırımcılara önemli uyarılarda bulundu.
İslam Memiş, bu haftanın finansal piyasalarda yoğun veri akışıyla geçeceğini belirterek, özellikle Asya bölgesindeki faiz kararları ve merkez bankalarının açıklamalarına odaklanılması gerektiğini vurguladı. ABD’de açıklanacak olan enflasyon verisi ve Fed toplantı tutanaklarının da piyasalar üzerinde etkili olabileceğini ifade etti. Ancak Memiş'e göre, bu hafta esas olarak Ortadoğu'daki gerilimler piyasaların seyrini belirleyecek. İsrail ve İran arasındaki gelişmelerin yatırımcılar tarafından yakından takip edilmesi gerektiğini belirtti.
BORSA VE DÖVİZİN SEYRİ
Borsa İstanbul (BIST 100) endeksinde 9 bin 109 puan seviyesinden bir kapanış yaşandığını hatırlatan Memiş, sert düşüşlerin ardından tepki alımlarıyla %2,37 oranında bir yükseliş yaşandığını kaydetti. Bu hafta için 9 bin 50-9 bin 400 puan aralığının takip edilmesi gerektiğini ifade etti.
Döviz kurları konusunda ise dolar/TL'nin 34,23 lira, avro/TL'nin ise 37,63 lira seviyesinden kapanış yaptığını belirtti. Dolar endeksinin 102 seviyesini test etmesiyle birlikte doların uluslararası piyasalarda güçlendiğini, Euro’nun ise değer kaybettiğini söyledi. Döviz kurları için genel beklentisinin pozitif olduğunu ve TL bazlı düşüşlerin kalıcı olmayacağını öngördü.
Memiş, EUR/USD paritesinin 1,0976 seviyesinden kapanış yaptığını ve 1,0950 seviyesinin güçlü bir destek noktası olduğunu vurguladı. Bu hafta tepki alımlarıyla paritenin yeniden yükselebileceğini ancak genel trendin negatif olduğunu belirtti. Paritenin 1,05 seviyelerine kadar gerileyebileceğini dile getirerek, yatırımcıları dikkatli olmaları konusunda uyardı.
GRAM ALTIN VE ONS ALTINA DİKKAT
Ons altın ise geçtiğimiz hafta 2 bin 653 dolar seviyesinden kapanış yaptı. Memiş, 2 bin 580-2 bin 680 dolar aralığını yakından takip ettiğini ve 2 bin 630 dolar seviyesinin kısa vadede güçlü bir destek noktası olduğunu söyledi. Özellikle gram altın yatırımcılarının ons altını dikkatle izlemeleri gerektiğini ifade eden Memiş, gram altında 2 bin 980-3 bin 80 lira aralığını yakından takip ettiğini belirtti.
NOT: Haberimizde yatırım tavsiyesi verilmemiş olup, yatırım tavsiyesi kapsamında değildir.