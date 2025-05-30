Altın Uzmanı Açıkladı: Gram Altın, Çeyrek Altın ve Ons Altında Büyük Düşüş Seyri Etkiledi

ABD'DE KRİTİK VERİ BEKLENİYOR

Bugün gözler ABD ekonomisinde önemli bir yere sahip olan kişisel tüketim harcamaları (PCE) verisine çevrildi. Fed’in enflasyonu ölçmede esas aldığı bu endeksin, nisan ayında aylık bazda %0,1 oranında artış göstermesi bekleniyor. Yıllık bazda ise PCE’nin %2,2 seviyelerinde açıklanacağı tahmin ediliyor.

Bununla birlikte, çekirdek PCE’nin de %0,1 aylık ve %2,6 yıllık artışla açıklanması öngörülüyor. Bu veriler, Fed’in faiz politikası açısından belirleyici olabilir.

Sabah işlemlerinde ons altın, yüzde 0,74’lük bir gerilemeyle 3.293 dolar seviyesinden işlem gördü. Bu düşüşte dolar endeksinin yeniden güç kazanması etkili oldu.