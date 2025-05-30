Altın Uzmanı Açıkladı: Gram Altın, Çeyrek Altın ve Ons Altında Büyük Düşüş Seyri Etkiledi
Altın yatırımcısının gözü kulağı piyasadaydı. 30 Mayıs 2025 Cuma sabahında altın fiyatlarında hareketlilik dikkat çekti. Vatandaşlar ve yatırımcılar, “Bugün gram altın kaç TL oldu?”, “Çeyrek altın ne kadar?” gibi soruların yanıtını arıyor. İşte güncel altın fiyatları ve piyasadaki son gelişmeler…
Kaynak: Haber Merkezi
Altın piyasası haftanın son işlem gününe dalgalı bir seyirle adım attı. Özellikle ons altındaki düşüş, iç piyasada da altın fiyatlarının seyrini etkiledi. ABD’de açıklanması beklenen ekonomik veriler, piyasaların yönünü belirleyecek en önemli etkenlerden biri olarak öne çıkıyor.
ABD'DE KRİTİK VERİ BEKLENİYOR
Bugün gözler ABD ekonomisinde önemli bir yere sahip olan kişisel tüketim harcamaları (PCE) verisine çevrildi. Fed’in enflasyonu ölçmede esas aldığı bu endeksin, nisan ayında aylık bazda %0,1 oranında artış göstermesi bekleniyor. Yıllık bazda ise PCE’nin %2,2 seviyelerinde açıklanacağı tahmin ediliyor.
Bununla birlikte, çekirdek PCE’nin de %0,1 aylık ve %2,6 yıllık artışla açıklanması öngörülüyor. Bu veriler, Fed’in faiz politikası açısından belirleyici olabilir.
Sabah işlemlerinde ons altın, yüzde 0,74’lük bir gerilemeyle 3.293 dolar seviyesinden işlem gördü. Bu düşüşte dolar endeksinin yeniden güç kazanması etkili oldu.
'FİYAT ARALIĞI GENİŞLEDİ'
Altın ve gümüş piyasalarına yönelik analizleriyle bilinen GoldSilver Central’dan Brian Lan, altındaki son hareketleri değerlendirerek, “Piyasa şu an için belirli bir bantta dalgalanıyor. ABD dolarına olan talep, fiyat aralığını biraz daha genişletti. Ancak bu, piyasanın olağan tepkileri arasında değerlendirilmeli” açıklamasında bulundu.
Günün teknik analizine göre altın için aşağı yönlü ilk destek seviyesi 3.272 dolar, ikinci destek ise 3.243 dolar olarak takip ediliyor. Yukarı yönlü hareketlerde ise direnç seviyeleri sırasıyla 3.330 ve 3.365 dolar olarak öne çıkıyor.
30 MAYIS 2025 ALTIN FİYATLARI
Gram altın: 4.156 TL
Çeyrek altın: 6.826 TL
Yarım altın: 13.654 TL
Tam altın: 27.126 TL
Cumhuriyet altını: 27.184 TL
Gremse altın: 68.023 TL
Ons altın: 3.293 Dolar
Altın fiyatlarının seyrini belirleyen en önemli unsur bugün açıklanacak olan ABD PCE verisi olacak. Fed’in faiz politikaları açısından bu veriler ışığında daha net sinyaller alınması bekleniyor. Piyasalardaki hareketliliği anlık takip etmek isteyen yatırımcıların ise dikkatli olması tavsiye ediliyor.