Altın Üretimini Durdurdular: Kuyumcukent’te Yıllar Sonra İlk Kez! Tek Tek Kapanıyorlar, ‘Bugüne Kadar Yaşamadığımız Bir Şey…’
Altın fiyatları rekor seviyelerden geriliyor. Ancak altın piyasasında Türkiye için zorlu bir sınav veriliyor. Kota uygulaması nedeniyle uluslararası piyasa ile yurt içinde oluşan fiyat farkı kuyumculuk sektörünü üretim durdurma aşamasına getirdi. Yıllar sonra Kuyumcukent’teki altın üretim atölyeleri 10-15 günlük kapama kararı aldı. Sektör temsilcileri ‘Bugüne kadar hiç yaşamadığımız bir durgunluk” diyerek durumu özetledi.
Kaynak: Ekonomi Gazetesi
Son dönemde artan jeopolitik gerginlikler, merkez bankalarının faiz indirimine yönlenmesi ve 5 Kasım’daki ABD seçimleri altın fiyatlarını rekor seviyeye taşıdı. Ons altın fiyatı geçtiğimiz hafta 2.758 dolar ile tarihi zirvesini görürken devam eden dolar alım ilgisiyle yeni haftaya zayıf bir notla başlıyor. Altının ons fiyatı bu sabah 2.729 dolardan işlem görüyor.
ÇEYREK ALTIN, GRAM ALTIN GÜNCEL FİYATLARI
Yurt içinde Kapalıçarşı serbest piyasada gram altın fiyatı da 28 Ekim Pazartesi günü sabahı 3.163 TL seviyelerinde bulunuyor. Gram altın fiyatı kadar merak edilen çeyrek altın fiyatı da 5.324 TL’den değerleniyor. Cumhuriyet altını fiyatı ise 21.516 TL seviyelerinde hareket ediyor.
Altın fiyatlarında son durum böyleyken Türkiye ile uluslararası piyasalarda oluşan kilogram başına 3500 dolarlık fark iç piyasadaki altın talebini de etkilemiş durumda. Ekonomi Gazetesi’nin aktardığı habere göre, takı altınında hacim son yılların en düşük seviyesine inerken, ihracat da bu farktan ciddi olarak nasibini aldı. Sektör temsilcileri üretimin sekteye uğradığını dile getirirken, Kuyumcukent ve diğer bölgelerde birçok atölyenin uzun yıllar sonra ilk kez kapatma kararı aldığını bildirdi.
“BUGÜNE KADAR HİÇ YAŞAMADIĞIMIZ BİR DURGUNLUK”
İstanbul Kuyumcular Odası Başkanı Mustafa Atayık, dünyada olduğu gibi ülkemizde de savaşlar, yüksek faiz ve yüksek enflasyon döngüsünün tüm meslek gruplarını olduğu gibi kuyumculuk sektörünü de olumsuz etkilediğini kaydetti. Tüm bunlara 1 yılı aşkın bir süredir uygulanan altındaki kota kısıtlaması benzeri unsurlar da eklenince tüm sektörün sıkıntılı bir sürece girdiğini belirten Atayık, “Bugün, sektörün kalbi konumundaki İstanbul’da en ufak atölyeden büyük işletmelere, toptancısından mağaza sahibine, kuyum işletmelerine, esnafına, tüccarına, sanayicisine ve ihracatçısına varıncaya kadar herkes için olumsuz bir hava hakim. Diğer yandan düğün mevsiminde de satışlar beklentilerin çok altında kaldı. Piyasada moraller bozuk. Piyasada bugüne kadar hiç yaşamadığımız büyük bir durgunluk var” dedi.
Atayık ayrıca iki önemli öneride bulundu. İlk olarak enflasyon muhasebesinin gerekliliğine değinen Atayık, ikinci olarak altın için getirilen kotanın kaldırılmasını talep etti.
KUYUMCUKENT’TE ÜRETİM DURDU
İstanbul Ticaret Odası Kuyumculuk Meslek Komite Başkanı Ercan Özboyacı ise bu fiyat farkının kuyumculuk sektörünü zora soktuğunu belirtti. Bu kapsamda, “ Kuyumcukent’te ve diğer bölgelerdeki atölyeler bir hafta - 10 gün- 15 gün kapatmalara başladı” bilgisini paylaşan Özboyacı, “Uzun yıllardır ilk kez böyle kapatma kararı alınıyor. Bu durum işten çıkarmaları hızlandırabilir. İnsanlar iş yapamadıkları için ciddi olarak küçülmeye başlayacak" ifadelerini kullandı.
"Farkın yanında altın fiyatlarındaki artışın da etkisi var. Altına erişebilmek zorlaşıyor. İç piyasadaki hareket sadece gram ve külçe altın gibi yatırımlık altınlarda söz konusu. Yoksa takı aksesuarda hacim ya da iş de yok” diyen Özboyacı şunları dile getirdi:
“Jeopolitik riskler nedeni ile insanlar daha da yükseleceğini öngörerek altın yatırımı yapıyor. Ama bizim için gram ya da külçenin satılmasının bir faydası yok. Atölyelerimiz, imalathanelerimiz takı üretemedikten sonra ya da biz katma değerli bir mal satamadıktan sonra bir faydası maalesef yok. Biz şu an hem kota hem de dövizin düşüklüğü nedeni ile ters makasa yakalandık. Son yılların en kötü 2 yılını yaşıyoruz.”