Altın Üretimini Durdurdular: Kuyumcukent’te Yıllar Sonra İlk Kez! Tek Tek Kapanıyorlar, ‘Bugüne Kadar Yaşamadığımız Bir Şey…’

“BUGÜNE KADAR HİÇ YAŞAMADIĞIMIZ BİR DURGUNLUK”

İstanbul Kuyumcular Odası Başkanı Mustafa Atayık, dünyada olduğu gibi ülkemizde de savaşlar, yüksek faiz ve yüksek enflasyon döngüsünün tüm meslek gruplarını olduğu gibi kuyumculuk sektörünü de olumsuz etkilediğini kaydetti. Tüm bunlara 1 yılı aşkın bir süredir uygulanan altındaki kota kısıtlaması benzeri unsurlar da eklenince tüm sektörün sıkıntılı bir sürece girdiğini belirten Atayık, “Bugün, sektörün kalbi konumundaki İstanbul’da en ufak atölyeden büyük işletmelere, toptancısından mağaza sahibine, kuyum işletmelerine, esnafına, tüccarına, sanayicisine ve ihracatçısına varıncaya kadar herkes için olumsuz bir hava hakim. Diğer yandan düğün mevsiminde de satışlar beklentilerin çok altında kaldı. Piyasada moraller bozuk. Piyasada bugüne kadar hiç yaşamadığımız büyük bir durgunluk var” dedi.