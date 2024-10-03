Altın Sahiplerine Büyük Şok! Her Şeyiniz Bir Anda Hiç Olacak

Küresel gelişmelerin etkisiyle altın fiyatlarının rekor seviyelere ulaşması, merdiven altı altın üreticilerinin iştahını kabarttı. Altına olan talep arttıkça, piyasada sahte ve ayarı düşük altınların oranı da hızla yükseldi. Vatandaşların çıplak gözle bu sahte altınları ayırt etmesi ise neredeyse imkânsız hale geldi.

SAHTE ALTIN ÜRETİMİ ARTIŞTA

Altın fiyatları yükseldikçe kalpazanlar devreye giriyor. Modern teknolojiyi kullanarak ürettikleri sahte altınları, özellikle internet üzerinden satışa sunarak tüketicileri mağdur ediyorlar. Sahte altınlar, gerçek altınla aynı boyut, baskı ve renkte üretiliyor, bu da vatandaşların dolandırıldığını ancak altını bozdurmaya çalıştıklarında fark etmelerine neden oluyor.