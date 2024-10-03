Altın Sahiplerine Büyük Şok! Her Şeyiniz Bir Anda Hiç Olacak
Son dönemde altına olan yoğun talep, piyasada sahte ve düşük ayarlı altınların artmasına neden oluyor. Bu durum hem alıcıları hem de kuyumcuları mağdur durumuna düşürüyor. Özellikle altın kota uygulaması nedeniyle bazı yabancı firmaların düşük ayarlı altınları piyasaya sürmesi, dikkat edilmesi gereken önemli bir sorunu oluşturuyor. Peki, sahte altın ile gerçek altın nasıl ayırt edilir? İşte bazı yöntemler…
Kaynak: TGRT Haber
Küresel gelişmelerin etkisiyle altın fiyatlarının rekor seviyelere ulaşması, merdiven altı altın üreticilerinin iştahını kabarttı. Altına olan talep arttıkça, piyasada sahte ve ayarı düşük altınların oranı da hızla yükseldi. Vatandaşların çıplak gözle bu sahte altınları ayırt etmesi ise neredeyse imkânsız hale geldi.
SAHTE ALTIN ÜRETİMİ ARTIŞTA
Altın fiyatları yükseldikçe kalpazanlar devreye giriyor. Modern teknolojiyi kullanarak ürettikleri sahte altınları, özellikle internet üzerinden satışa sunarak tüketicileri mağdur ediyorlar. Sahte altınlar, gerçek altınla aynı boyut, baskı ve renkte üretiliyor, bu da vatandaşların dolandırıldığını ancak altını bozdurmaya çalıştıklarında fark etmelerine neden oluyor.
KUYUMCULARDA SAHTE ALTIN SORUNU
Kuyumcular, sahte altın mağduriyetini ortadan kaldırmak için yasal süreci takip ediyor ve Türkiye Büyük Millet Meclisi’nden çıkacak kararı bekliyorlar. 22 ayar çeyrek altınların yerine 21 veya 20 ayar altınların satıldığı bu dönemde, altının gerçekliği artık sadece asit testleriyle de tespit edilemiyor. Ayrıca, piyasaya düşük ayarlı yabancı altınların girişi de ciddi bir sorun oluşturuyor.
SAHTE ALTIN NASIL ANLAŞILIR?
Sahte altını gerçek altından ayırt edebilmek için dikkat edilmesi gereken birkaç yöntem vardır:
Ağırlık ve Manyetik Test: Gerçek altın, sahteye göre daha ağırdır ve manyetik değildir. Mıknatıs testi yaparak altının gerçekliğini kontrol edebilirsiniz; sahte altın mıknatıs tarafından çekilebilir.
Porselen Testi: Altını sert bir porselen yüzeye sürerek test edebilirsiniz. Gerçek altın altın renginde bir çizgi bırakırken, sahte altın siyah bir iz bırakabilir.
Yüzey Kalitesi: Gerçek altın takılar genellikle parlak ve pürüzsüzdür. Sahte altınlar ise düşük kalitedeki malzemelerle yapıldığı için pürüzlü ve mat bir yüzeye sahip olabilir.
GÜVENİLİR SATICILARDAN ALIŞVERİŞ YAPIN
Altın alırken, bilinen ve güvenilir kuyumculardan alışveriş yapmaya özen gösterin. Altına ait bir sertifika veya fatura talep etmek de güvenliği artıran bir yöntem. Özellikle internet alışverişlerinde, müşteri yorumlarını inceleyip güvenilir satıcıları tercih etmek dolandırılma ihtimalini azaltabilir.