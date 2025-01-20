Altın Sahipleri Ters Köşe Oldu! Yıllar Sonra Bir İlk: Düşüşü Büyük Oldu

YÜZDE 63 AZALDI

Altındaki bu sert düşüşe paralel olarak, gümüş ithalatında da önemli bir gerileme yaşandı. 2024 yılında toplam gümüş ithalatı 406 bin 48 kilogram olarak kaydedildi. Bu rakam, 2023 yılında gerçekleştirilen 1 milyon 113 bin 618 kilogramlık rekor ithalatın yaklaşık yüzde 63 gerisinde kaldı. Gümüş ithalatında yıllık bazda en düşük seviye 2019 yılından bu yana ilk kez görüldü. Ancak Aralık ayında 58 bin 208 kilogramlık gümüş ithalatı yapılarak, yılın en yüksek aylık seviyesi kaydedildi.