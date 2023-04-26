Altın sahipleri dikkat: Selçuk Geçer 'üç gün içinde hazırlanın' diye uyardı
Altın fiyatlarında yaşanacak sert değişikliği erkenden haber veren ekonomist Selçuk Geçer, yatırımcılara "Üç gün içinde hazırlanın" uyarısında bulundu.
Küresel piyasalarda yaşanan ekonomik daralma, dünya genelinde emtialara yönelik ilgilinin yükselmesine neden olurken, Türkiye'de her dönem için 'güvenli liman' olarak görülen altın, 2023 yılının ilk çeyreğinde yatırımcısının yüzünü güldürmeyi başardı.
Geçtiğimiz yılı beklentilerin altında kapatan emtialar, mart ayında yaşanan ABD merkezli bankacılık krizinin ardından yeniden yükselişe geçmişti. Silikon Vadisi Bankası'nın iflası ile başlayan sürece birkaç banka daha eklenmiş olsa da, batan kuruluşlar korkulan bir küresel krizi tetiklemedi ve çıkan yangın başarı ile söndürüldü.
Ons altın fiyatlarının geçtiğimiz haftalarda 2050 dolar seviyesine çıkarak son yılların zirvesini görmesi ve burada karşılaştığı direnç ile bir miktar geri çekilmesi, birikimini altın hesaplarında tutan vatandaşlar için de çeşitli soru işaretlerine yol açtı. Yaşanan sert yükselişin ardından, hızlı bir dengeleme ihtimali karşısında panik yaşayan yatırımcılar, ellerinde bulunan altını satıp satmama konusunda büyük bir tereddüt yaşıyorken, sakinleştiren uyarı ekonomist Selçuk Geçer'den geldi.
Geçer, yaşanan artışların beklenen bir olay olmasına karşın, tahmin edilenden daha erken tarihlerde gerçekleştiğini aktarırken, altın fiyatlarındaki yükselişin henüz gerçek seviyelere çıkmadığının altını çizerek, şu ifadeleri kullandı: