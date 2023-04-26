Altın sahipleri dikkat: Selçuk Geçer 'üç gün içinde hazırlanın' diye uyardı

Geçtiğimiz yılı beklentilerin altında kapatan emtialar, mart ayında yaşanan ABD merkezli bankacılık krizinin ardından yeniden yükselişe geçmişti. Silikon Vadisi Bankası'nın iflası ile başlayan sürece birkaç banka daha eklenmiş olsa da, batan kuruluşlar korkulan bir küresel krizi tetiklemedi ve çıkan yangın başarı ile söndürüldü.