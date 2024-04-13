Altın rekor tazeledi, uzmanlar kritik seviyeyi açıkladı

Altındaki yükseliş hareketi spot gümüşü de yüzde 2 artışla ons başına 29,90 dolara çıkardı. Bu da gümüşün 2021 başından bu yana en yüksek seviyelerine ulaştığı anlamına geliyor. Analistler, altının gücünün gümüş fiyatlarını desteklediğini ve salı günü açıklanan endüstriyel üretim rakamlarının gümüşe yönelik endüstriyel talebe ilişkin yeni ve olumlu bir sinyal verdiğini belirtti. Buarada platin yüzde 1,7 artışla 996,36 dolara, paladyum ise %0,5 artışla 1.051,50 dolara yükseldi. Böylece her üç değerli metal de prim yapmış oldu.