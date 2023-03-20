Altın rekor tazeledi, Kapalıçarşı kuyumcusundan gram altın tahmini geldi!

"FED FAİZ KARARLARI ETKİLİ OLUYOR"

Altındaki yükselişe ilişkin açıklamalarda bulunan Kapalıçarşı kuyumcusu Kemal Tekneci, "Yükselişle birlikte satışlar da geliyor. Altın somut olarak alınan bir maden. Bu açıdan güven duyuluyor. Ons altın 2 bin doları bir yıl önce görmüştü. Amerikan Merkez Bankası FED’in faiz kararları altının fiyatlanmasında etkili oluyor" dedi.