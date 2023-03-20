Altın rekor tazeledi, Kapalıçarşı kuyumcusundan gram altın tahmini geldi!
ABD'de başlayıp Avrupa'ya sıçrayan bankacılık krizinin ardından piyasalardaki belirsizlikler, güvenli liman olan altına talebi artırdı. Gram altın rekor üstüne rekor kırarken Kapalıçarşı kuyumcusu Kemal Tekneci, altın fiyatları tahmininde bulundu.
Küresel piyasalarda resesyon ve risk algısı altına talebi artırdı. Geçtiğimiz hafta ABD’de Silikon Vadisi Bankası'nın (SVB) ve New York merkezli Signature Bank'ın iflas etmesinin ardından yükseliş trendine giren altın haftanın ilk gününe de rekorla başladı.
Ons altın son 1 yılın en yüksek seviyesini gördü. 2 bin 9 dolar seviyesine kadar yükselen ons altındaki yükseliş, gram altına da yansıdı. Gram altın bin 232 lira seviyesinden işlem görüyor.
KAPALIÇARŞI HAREKETLENDİ
Altındaki yükseliş iç piyasaya da hareketlilik olarak yansırken, Kapalıçarşı’da gram altın bin 232 liradan, çeyrek altın 2 bin 16 liradan, yarım altın 4 bin 32 liradan, tam altın 8 bin 33 liradan satılıyor.
"FED FAİZ KARARLARI ETKİLİ OLUYOR"
Altındaki yükselişe ilişkin açıklamalarda bulunan Kapalıçarşı kuyumcusu Kemal Tekneci, "Yükselişle birlikte satışlar da geliyor. Altın somut olarak alınan bir maden. Bu açıdan güven duyuluyor. Ons altın 2 bin doları bir yıl önce görmüştü. Amerikan Merkez Bankası FED’in faiz kararları altının fiyatlanmasında etkili oluyor" dedi.