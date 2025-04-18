Altın Piyasasında Kırmızı Alarm! Rekor Yetmedi, Bu Seviyeye Hazır Olun
2025 yılında rekor üstüne rekor kıran altın fiyatlarındaki yükseliş hız kesmeden sürüyor. Piyasanın arz kriziyle karşı karşıya kalacağını belirten dünyaca ünlü yatırım bankası Citi, altın fiyatlarındaki yükselişin süreceğini öngörerek 3 aylık ons altın tahminini yükseltti.
Kaynak: Haber Merkezi
2025 yılında rekor üstüne rekor kıran altının, yükselişi devam ediyor. Altının ons fiyatı 3.358 dolarla tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaşırken, gram altın da 4.118 TL ile rekor tazeledi. Şu sıralarda gram altın 4.076 TL'den, ons altın ise 3.326 dolar seviyesinden işlem görüyor.
Uzmanlar altın fiyatlarında yükselişin süreceği konusunda hemfikirken, Citi Bankası'nın tahmini piyasalarda yeni bir heyecana yol açtı. Küresel piyasaların gözdesi olan altın için bu kez ABD merkezli dev yatırım bankası Citi’den dikkat çeken bir tahmin geldi. Banka, ons altın için önümüzdeki 3 ayda yeni bir hedef belirledi.
3 AYLIK ALTIN TAHMİNİNİ YÜKSELTTİ
Citi Bank, Çinli sigorta şirketlerinin son dönemde yaptığı güçlü altın alımları ile piyasalardaki belirsizliklerin etkisiyle güvenli liman talebinin artış gösterdiğini vurguladı. Bu gelişmeler doğrultusunda banka, 3 aylık ons altın hedef fiyatını 3.200 dolardan 3.500 dolara yükseltti.
ALTINDA FİZİKİ ARZ SIKINTISI YAŞANIYOR
Citi analistleri, yayınladıkları notta dikkat çeken şu ifadelere yer verdi:
"Altının şu anda son derece nadir görülen fiziksel bir arz açığında olduğunu düşünüyoruz, bu da fiyatların yükselmesi gerektiği anlamına geliyor. Çünkü piyasayı dengelemek için stok sahiplerinin satış yapmaya teşvik edilmesi gerekiyor" ifadelerine yer verdi.