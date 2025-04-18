Altın Piyasasında Kırmızı Alarm! Rekor Yetmedi, Bu Seviyeye Hazır Olun

Uzmanlar altın fiyatlarında yükselişin süreceği konusunda hemfikirken, Citi Bankası'nın tahmini piyasalarda yeni bir heyecana yol açtı. Küresel piyasaların gözdesi olan altın için bu kez ABD merkezli dev yatırım bankası Citi’den dikkat çeken bir tahmin geldi. Banka, ons altın için önümüzdeki 3 ayda yeni bir hedef belirledi.