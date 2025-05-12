Altın mı Yoksa Konut mu Daha Kârlı? Getiri Yarışı Nefes Kesti: İşte 5 Yılda En Çok Kazandıran Yatırım
Yatırımcının en çok tercih ettiği iki araç olan altın ve konut, son yıllarda yüksek getirileriyle dikkat çekiyor. Peki, son 5 yılda altın mı yoksa konut mu daha kazançlı? İşte verilerle altın ve konut kıyaslaması...
Kaynak: Türkiye Gazetesi
Altın ve konut yatırımı, Türkiye’de yatırımcıların en çok güvendiği iki alan olmaya devam ediyor. Son yıllarda bu iki yatırım aracı arasındaki getiri yarışı dikkat çekerken, İstanbul Gayrimenkul Değerleme tarafından açıklanan veriler yatırımcıların ilgisini çekti. Peki, son 5 yılda altın mı yoksa konut mu daha kazançlı? İşte verilerle altın ve konut kıyaslaması...
Türkiye Gazetesi'nden Faruk Bingöl'ün haberine göre kısa vadede altın, yatırımcısına daha yüksek kazanç sağlarken, uzun vadede konut yatırımı daha fazla prim yaptı. Ancak son 5 yıllık tabloya bakıldığında konut, toplam getiride öne geçti.
YILLARA GÖRE ALTIN VE KONUT GETİRİ ORANLARI
Son 1 yılda:
Altın: %52,3
Konut: %32,2
Son 2 yılda:
Altın: %203,5
Konut: %105,5
Son 3 yılda:
Altın: %293,8
Konut: %391,7
Son 4 yılda:
Altın: %761,7
Konut: %904,7
Son 5 yılda:
Altın: %1003,4
Konut: %1225,3
Bu tabloya göre, 2 yıllık süreçte altın önde, 5 yıllık süreçte ise konut daha kazançlı çıktı.