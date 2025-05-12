Altın mı Yoksa Konut mu Daha Kârlı? Getiri Yarışı Nefes Kesti: İşte 5 Yılda En Çok Kazandıran Yatırım

Altın ve konut yatırımı, Türkiye’de yatırımcıların en çok güvendiği iki alan olmaya devam ediyor. Son yıllarda bu iki yatırım aracı arasındaki getiri yarışı dikkat çekerken, İstanbul Gayrimenkul Değerleme tarafından açıklanan veriler yatırımcıların ilgisini çekti. Peki, son 5 yılda altın mı yoksa konut mu daha kazançlı? İşte verilerle altın ve konut kıyaslaması...